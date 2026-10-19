Liverpool FC, bu sezon da sezonlar boyunca olduğu gibi ligde, kupalarda ve Avrupa’da birden fazla kulvarda mücadele ediyor. Reds’in hiçbir maçını kaçırmadan takip etmek isteyenlerin, hangi müsabakanın hangi yayıncıda olduğunu bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru yayıncıları tercih ederseniz hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool’u takip etmek için hangi yayıncıların gerekli olduğunu aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Liverpool FC yayın rehberi: Reds’in maçları televizyonda ve canlı yayında nereden izlenir?

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Liverpool FC’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Almanya’daki Premier League yayın haklarının tamamı Sky’da. Yayıncı, bütün lig maçlarını hem tek tek hem de çoklu maç yayınıyla canlı olarak gösteriyor. Dolayısıyla Liverpool FC’nin maçları da Sky yayın akışında yer alıyor.

Reds’in maçlarını evde veya dışarıda olmanız fark etmeksizin WOW ya da Sky Go uygulaması üzerinden canlı olarak da takip edebilirsiniz.

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Gelecek maçlar LIV Şampiyonlar Ligi 15:00 VIL

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere futbolu yayın paketine English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarını da ekledi. Böylece Liverpool’un Lig Kupası’ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky’da canlı yayınlanıyor.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield maçlarını yalnızca DAZN yayınlıyor. Platform, Liverpool FC’nin tüm maçları dâhil ilgili karşılaşmaların tamamını canlı gösteriyor.

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Liverpool’un Şampiyonlar Ligi maçları da birden fazla yayıncıya dağıtılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamları seçilen bir büyük maç ise yalnızca Amazon Prime Video’da gösteriliyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın haklarında daha kapsamlı bir değişiklik olacak: Paramount+ Şampiyonlar Ligi yayınlarına başlayacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketine ilişkin bilinen tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa final her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF yapacak.

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Liverpool FC yayın rehberi: Reds’in maçları televizyonda ve canlı yayında nereden izlenir? SPOX’ta canlı anlatım

Reds’in bazı maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Canlı anlatımını yapacağımız maçların sayfası, başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce burada yer alacak.

Liverpool FC yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler