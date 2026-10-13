Liverpool FC, bu sezon da her sezon olduğu gibi ligde, kupalarda ve Avrupa'da mücadele ediyor. Kırmızıları hiçbir maçını kaçırmadan takip etmek isteyenlerin bu nedenle hangi turnuvanın hangi yayıncıda olduğunu bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru yayıncıları bir araya getirirseniz hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool'u takip etmek için hangi yayıncıların gerekli olduğunu aşağıdaki özetten öğrenebilirsiniz.

Liverpool FC maçlarının yayın bilgileri: Kırmızıların maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor?

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Liverpool FC'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Almanya'daki Premier League yayın haklarının tamamı Sky'da. Yayıncı, tüm lig maçlarını hem tek maç yayını hem de dönüşümlü yayın olarak canlı gösteriyor. Dolayısıyla Liverpool FC maçları da Sky'ın yayın programında yer alıyor.

Kırmızıların maçlarını evde veya dışarıda olmanız fark etmeksizin WOW ya da Sky Go uygulaması üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

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Gelecek maçlar LAS Şampiyonlar Ligi 12:45 LIV

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere futbolu yayın paketine English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarını da ekledi. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayınlanıyor.

FA Cup ve FA Community Shield ise Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Dijital yayın platformu, Liverpool FC'nin tüm maçları dahil ilgili karşılaşmaların tamamını canlı gösteriyor.

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Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçları da birden fazla yayıncıya dağıtılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı gösteriyor. Salı akşamları seçilen bir önemli maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın düzeninde daha büyük bir değişiklik olacak: Paramount+ Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketine ilişkin bilinen tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF yapacak.

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Liverpool FC maçlarının yayın bilgileri: Kırmızıların maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor? SPOX'ta canlı anlatım

Kırmızıların seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Canlı anlatımını yapacağımız maçların yayını, başlama düdüğünden yaklaşık bir saat önce burada yer alacak.

Liverpool FC yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler