Liverpool FC bu sezon da her sezon olduğu gibi lig, kupa ve Avrupa'da birden fazla kulvarda mücadele ediyor. Kırmızılar'ı hiçbir maçını kaçırmadan takip etmek isteyenlerin hangi turnuvanın hangi yayıncıda olduğunu bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru aboneliklerle hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool'un maçlarını yayınlayan kanalları aşağıdaki rehberde bulabilirsiniz.

Liverpool FC maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri

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Liverpool FC'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları TV'de ve internetten canlı nasıl izlenir?

Almanya'daki Premier League yayın haklarının tamamı Sky'da. Kanal, tüm lig maçlarını hem tek maç hem de konferans yayınıyla canlı yayınlıyor. Dolayısıyla Liverpool FC'nin maçları da Sky'ın yayın programında yer alıyor.

Kırmızılar'ın maçlarını, evde veya dışarıda olmanız fark etmeksizin WOW ya da Sky Go uygulaması üzerinden de canlı takip edebilirsiniz.

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Gelecek maçlar BRE Premier Lig 10:00 LIV

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarını da ekledi. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky'dan canlı yayınlanacak.

FA Cup ve FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Dijital yayın platformu, Liverpool FC'nin tüm maçları da dahil olmak üzere ilgili karşılaşmaların tamamını canlı yayınlıyor.

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Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçları da birden fazla yayıncı arasında paylaşılıyor. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamları seçilen bir önemli maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın haklarında daha kapsamlı bir değişiklik yaşanacak: Paramount+ Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılarak hakların önemli bir bölümünü üstlenecek. Yeni yayın hakları paketine ilişkin bilinen tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa maç, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF yapacak.

Amazon Prime Video'ya üye olunHer salı Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

Liverpool FC maçları hangi kanalda? TV ve canlı yayın bilgileri: SPOX'ta canlı anlatım

Kırmızılar'ın seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Canlı anlatımını yapacağımız maçların yayını, başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce burada yer alacak.

Liverpool FC yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler