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Liverpool FC maçlarının yayınlarına ilişkin tüm bilgiler bir arada: Kırmızılar'ın maçlarını TV'de ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Liverpool

Liverpool'un Premier League, Şampiyonlar Ligi ve kupa müsabakalarındaki maçlarını nereden canlı izleyebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Cevabı bizde!

Liverpool FC bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da birden fazla kulvarda mücadele ediyor. Reds'i hiçbir maçını kaçırmadan takip etmek isteyenlerin, hangi organizasyonun hangi yayıncıda olduğunu bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru yayıncıları seçerseniz hiçbir maçı kaçırmazsınız. 

Liverpool maçlarını takip etmek için hangi yayıncıların gerekli olduğunu aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Liverpool FC maçları hangi kanalda? Reds'in maçları TV'de ve internetten canlı olarak nerede yayınlanıyor?

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Liverpool FC'nin Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları TV'de ve internetten canlı olarak nasıl izlenir?

Almanya'daki Premier League yayın haklarının tamamı Sky'da. Yayıncı, tüm lig maçlarını hem tek maç yayını hem de konferans yayını olarak canlı gösteriyor. Liverpool FC'nin maçları da böylece Sky yayın akışında yer alıyor.

Reds'in maçlarını, evde ya da dışarıda olmanız fark etmeksizin WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

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Gelecek maçlar
LAS

LAS

Şampiyonlar Ligi

14 Eki 2026

LIV

LIV

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere paketini English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarıyla da genişletti. Böylece Liverpool'un lig kupasındaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayınlanıyor.

FA Cup ve FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Platform, Liverpool FC'nin tüm maçları dâhil ilgili karşılaşmaların tamamını canlı gösteriyor.

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

Liverpool'un Champions League maçlarının yayınları da birden fazla platforma dağılıyor. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı gösteriyor. Salı akşamları seçilen bir önemli maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın haklarında daha kapsamlı bir değişiklik yaşanacak: Paramount+ da Champions League yayınlarına katılarak hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketine ilişkin bilinen tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC, Champions League finaline ulaşırsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF yapacak.

Amazon Prime Video'ya kaydolunHer salı Champions League'in önemli maçı yalnızca Prime Video'da!

Liverpool FC maçları hangi kanalda? Reds'in maçları TV'de ve internetten canlı olarak nerede yayınlanıyor? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Canlı anlatımını yapacağımız maçların sayfası, karşılaşmanın başlamasından yaklaşık bir saat önce burada yer alacak.

Liverpool FC yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler

Kuruluş1892
İngiltere ligi şampiyonlukları20
FA Cup zaferleri8
Champions League şampiyonlukları6
En çok maça çıkan oyuncuIan Callaghan (857 resmî maç)

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