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Liverpool FC maçlarının yayın bilgileri: Reds'in maçlarını televizyonda ve canlı yayınla hangi kanal veya platform yayınlıyor?

Liverpool

Liverpool'un Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa müsabakalarındaki maçlarını canlı olarak nereden izleyebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Cevabı bizde!

Liverpool FC bu sezon da, her sezon olduğu gibi, ligde, kupalarda ve Avrupa'da birden fazla kulvarda mücadele ediyor. Bu nedenle Reds'in hiçbir maçını kaçırmak istemiyorsanız hangi turnuvanın hangi yayıncıda olduğunu bilmeniz gerekiyor. İyi haber şu: Doğru aboneliklerle hiçbir maçı kaçırmazsınız. 

Liverpool maçlarını hangi yayıncıların gösterdiğini aşağıdaki özetten öğrenebilirsiniz.

Liverpool FC maçlarının yayın bilgileri: Reds'in maçları TV'de ve canlı yayın platformlarında nereden izlenir?

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Liverpool FC'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları TV'de ve canlı yayın platformlarında nasıl izlenir?

Almanya'daki Premier League yayın haklarının tamamı Sky'da bulunuyor. Yayıncı, tüm lig maçlarını hem tek maç yayınıyla hem de dönüşümlü yayınla canlı gösteriyor. Dolayısıyla Liverpool FC'nin maçları da Sky yayın akışında yer alıyor.

Reds'in maçlarını evde veya dışarıda olmanız fark etmeksizin WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

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Gelecek maçlar
LAS

LAS

Şampiyonlar Ligi

14 Eki 2026

LIV

LIV

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere futbolu yayın paketine English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarını da ekledi. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'nda veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayınlanıyor.

FA Cup ve FA Community Shield Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Platform, Liverpool FC'nin tüm maçları da dahil olmak üzere ilgili karşılaşmaların tamamını canlı gösteriyor.

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınları da birden fazla platforma dağılıyor. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı gösteriyor. Salı akşamları seçilen bir büyük maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın haklarında daha kapsamlı bir değişiklik yaşanacak: Paramount+ Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılarak hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketine ilişkin bilinen tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC, Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse final her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

Amazon Prime Video'ya kaydolunHer salı Şampiyonlar Ligi'nin büyük maçı yalnızca Prime Video'da!

Liverpool FC maçlarının yayın bilgileri: Reds'in maçları TV'de ve canlı yayın platformlarında nereden izlenir? SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in bazı maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Canlı anlatım yapacağımız maçların sayfası, başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce burada yer alacak.

Liverpool FC yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler

Kuruluş1892
İngiltere ligi şampiyonlukları20
FA Cup zaferleri8
Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları6
En çok maça çıkan oyuncuIan Callaghan (857 resmî maç)

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