Liverpool FC bu sezon lig, kupa ve Avrupa olmak üzere birden fazla kulvarda mücadele ediyor. Bu nedenle Reds'i hiçbir maçını kaçırmadan takip etmek isteyenlerin hangi turnuvanın hangi yayıncıda olduğunu bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru yayıncıları seçerseniz hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool maçlarını takip etmek için hangi yayıncıların gerekli olduğunu aşağıdaki rehberde bulabilirsiniz.

Liverpool FC maçları nerede yayınlanıyor? Reds'in maçlarını televizyonda ve internetten canlı yayınlayan kanallar

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Liverpool FC'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları televizyonda ve internetten nasıl canlı izlenir?

Almanya'daki Premier League yayın haklarının tamamı Sky'da. Yayıncı, ligdeki tüm maçları hem tek maç yayını hem de dönüşümlü yayın olarak canlı yayımlıyor. Liverpool FC'nin maçları da böylece Sky yayın akışında yer alıyor.

Reds'in maçlarını, evde ya da dışarıda olmanız fark etmeksizin WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

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Gelecek maçlar BRE Premier Lig 10:00 LIV

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere futbolu yayın paketine English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarını da ekledi. Böylece Liverpool'un Lig Kupası'ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky'da canlı yayımlanıyor.

FA Cup ve FA Community Shield ise Almanya'da yalnızca DAZN tarafından yayımlanıyor. Dijital yayın platformu, Liverpool FC'nin tüm maçları da dahil olmak üzere ilgili karşılaşmaların tamamını canlı yayımlıyor.

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Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçları da birden fazla yayıncıya dağıtılmış durumda. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayımlıyor. Salı akşamları seçilen bir büyük maç ise yalnızca Amazon Prime Video'da yayımlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın hakları kapsamlı biçimde yeniden düzenlenecek: Paramount+ Şampiyonlar Ligi yayınlarına başlayacak ve hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketine ilişkin bilinen tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa final her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayımlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

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Liverpool FC maçları nerede yayınlanıyor? Reds'in maçlarını televizyonda ve internetten canlı yayınlayan kanallar: SPOX'ta canlı anlatım

Reds'in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Canlı anlatımını yapacağımız maçların sayfası, başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce burada yer alacak.

Liverpool FC yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler