Liverpool, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde giriyor. Arne Slot, şampiyonluk unvanını savunma sürecindeki felaketin ardından takımın ligi beşinci sırada bitirmesi sonrası görevden alınmıştı. GOAL, Anfield'da bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeye sahip.

Liverpool'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih & Saat Maç Stadyum Organizasyon Biletler 23 Ağu 2026 Paz, 16:30 Newcastle United - Liverpool St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Nottingham Forest Anfield (İç saha) Premier League Biletler 5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Ipswich Town - Liverpool Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Fulham Anfield (İç saha) Premier League Biletler 19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Bournemouth - Liverpool Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Manchester City Anfield (İç saha) Premier League Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15:00 Brentford - Liverpool Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Brighton and Hove Albion Anfield (İç saha) Premier League Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Arsenal Anfield (İç saha) Premier League Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15:00 Crystal Palace - Liverpool Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Manchester United Anfield (İç saha) Premier League Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15:00 Everton - Liverpool Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20:00 Liverpool - Sunderland Anfield (İç saha) Premier League Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15:00 Chelsea - Liverpool Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Leeds United Anfield (İç saha) Premier League Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Tottenham Hotspur Anfield (İç saha) Premier League Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15:00 Hull City - Liverpool MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20:00 Aston Villa - Liverpool Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 Liverpool - Coventry City Anfield (İç saha) Premier League Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20:00 Sunderland - Liverpool Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15:00 Liverpool - Crystal Palace Anfield (İç saha) Premier League Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15:00 Manchester United - Liverpool Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15:00 Liverpool - Everton Anfield (İç saha) Premier League Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15:00 Arsenal - Liverpool Emirates Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20:00 Coventry City - Liverpool Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15:00 Liverpool - Hull City Anfield (İç saha) Premier League Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20:00 Liverpool - Aston Villa Anfield (İç saha) Premier League Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15:00 Liverpool - Ipswich Town Anfield (İç saha) Premier League Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15:00 Fulham - Liverpool Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15:00 Liverpool - Newcastle United Anfield (İç saha) Premier League Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15:00 Nottingham Forest - Liverpool The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15:00 Leeds United - Liverpool Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 1 May 2027 Cmt, 20:00 Liverpool - Chelsea Anfield (İç saha) Premier League Biletler 8 May 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Liverpool Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 15 May 2027 Cmt, 15:00 Liverpool - Brentford Anfield (İç saha) Premier League Biletler 23 May 2027 Cmt, 15:00 Brighton and Hove Albion - Liverpool American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 May 2027 Paz, 16:00 Liverpool - Bournemouth Anfield (İç saha) Premier League Biletler

Maç başlama saatleri, TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne de dönüyor ve fikstür, lig aşaması kurasının ardından netleşecek.

Liverpool biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre değişirken, öne çıkan maçlarda premium fiyatlandırma uygulanıyor. Sezonluk bilet sahibi olmayanlar için genel satış biletleri All Red Ticket Sales üzerinden iki aşamada satılıyor ve resmi satış fiyatları £30-£61 arasında değişiyor. StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar resmi satış fiyatının üzerine çıkabilir.

Liverpool deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

Liverpool FC üyesi olmak ilk adım. Öncelik, sadakat puanı sistemine göre daha önce deplasman maçlarına gitmiş taraftarlara veriliyor. Kulübün internet sitesi veya bilet ofisi üzerinden belirli deplasman maçları için ilginizi kaydedin. Başarılı olmanız halinde size satın alma talimatlarıyla birlikte bildirim gönderilecek.

Liverpool biletleri satışa ne kadar önce çıkıyor?

Biletler genellikle Premier League maçlarından dört ila altı hafta önce satışa çıkıyor, ancak popüler karşılaşmalar daha erken satışa sunulabiliyor. Kupa organizasyonlarındaki satış tarihleri değişiklik gösteriyor ve kulübün resmi kanallarından duyuruluyor.

Sezonluk biletler, sezon başlamadan önce Liverpool'un internet sitesi üzerinden alınabiliyor, ancak bekleme listesi şu anda binlerle ifade ediliyor ve yeni başvuru kabul etmiyor. Mevcut sahipler yenilemelerini yılın erken döneminde mayıs ayına kadar yapıyor. En ucuz sezonluk bilet yaklaşık £713, en pahalısı ise yaklaşık £904.

Liverpool'un "Every Seat, Every Game" girişimi, taraftarların kullanmadıkları biletleri kulübün All Red üyelerine açık resmi Ticket Exchange platformuna iade etmelerine olanak tanıyor. Maç gününe yaklaştıkça biletler hızla tükeniyor.

Anfield Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Liverpool, 1892'den bu yana Anfield'da oynuyor. Bu da stadyumu İngiliz futbolunun en eski ve en köklü sahalarından biri yapıyor. Özellikle Kop tribünü çevresindeki atmosferiyle tanınan stat, tamamen yenilenmek yerine aşamalar halinde geliştirildi. Böylece kapasitesi kademeli olarak artırılırken karakteri de korundu.

2016'daki Main Stand yenilemesi kapasiteyi 53.000'in biraz üzerine çıkardı, Anfield Road Stand'daki daha yakın tarihli genişletme ise yeni bir üst kat ekleyerek toplam kapasiteyi yaklaşık 61.276'ya taşıdı. Bu, stat tarihindeki en yüksek kapasite olmasının yanı sıra Anfield'ı Premier League'in en büyük beşinci stadı yapmaya yetti. İlk olarak 2021'de onaylanan proje aşamalar halinde tamamlandı ve Liverpool City Council'in General Safety Certificate vermesinin ardından resmen onaylandı. Şu an itibarıyla kulübün masadaki başka bir genişleme planı bulunmuyor; son yatırımlar bunun yerine çevredeki topluluğa yönelik yenileme projelerine odaklandı.