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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
Liverpool tickets from £80

Çeviri:

Liverpool FC 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve sezonluk bilet bilgileri

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Tickets
Liverpool
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
M. Salah
V. van Dijk

Liverpool FC biletlerini nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şey

Liverpool, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde giriyor. Arne Slot, şampiyonluk unvanını savunma sürecindeki felaketin ardından takımın ligi beşinci sırada bitirmesi sonrası görevden alınmıştı. GOAL, Anfield'da bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeye sahip.

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Liverpool'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih & SaatMaçStadyumOrganizasyonBiletler
23 Ağu 2026 Paz, 16:30Newcastle United - LiverpoolSt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
29 Ağu 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Nottingham ForestAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00Ipswich Town - LiverpoolPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
12 Eyl 2026 Cmt, 15:00Liverpool - FulhamAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
19 Eyl 2026 Cmt, 15:00Bournemouth - LiverpoolVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Eki 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Manchester CityAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Eki 2026 Cmt, 15:00Brentford - LiverpoolGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Eki 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Brighton and Hove AlbionAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
31 Eki 2026 Cmt, 15:00Liverpool - ArsenalAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
7 Kas 2026 Cmt, 15:00Crystal Palace - LiverpoolSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
21 Kas 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Manchester UnitedAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
28 Kas 2026 Cmt, 15:00Everton - LiverpoolHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
2 Ara 2026 Çar, 20:00Liverpool - SunderlandAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Ara 2026 Cmt, 15:00Chelsea - LiverpoolStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBiletler
12 Ara 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Leeds UnitedAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
19 Ara 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Tottenham HotspurAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
26 Ara 2026 Cmt, 15:00Hull City - LiverpoolMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Ara 2026 Çar, 20:00Aston Villa - LiverpoolVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
2 Oca 2027 Cmt, 15:00Liverpool - Coventry CityAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
6 Oca 2027 Çar, 20:00Sunderland - LiverpoolStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
16 Oca 2027 Cmt, 15:00Liverpool - Crystal PalaceAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 Oca 2027 Cmt, 15:00Manchester United - LiverpoolOld Trafford (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Oca 2027 Cmt, 15:00Liverpool - EvertonAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
6 Şub 2027 Cmt, 15:00Arsenal - LiverpoolEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Şub 2027 Çar, 20:00Coventry City - LiverpoolCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
20 Şub 2027 Cmt, 15:00Liverpool - Hull CityAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
27 Şub 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
3 Mar 2027 Çar, 20:00Liverpool - Aston VillaAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
13 Mar 2027 Cmt, 15:00Liverpool - Ipswich TownAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Mar 2027 Cmt, 15:00Fulham - LiverpoolCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Nis 2027 Cmt, 15:00Liverpool - Newcastle UnitedAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Nis 2027 Cmt, 15:00Nottingham Forest - LiverpoolThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Nis 2027 Cmt, 15:00Leeds United - LiverpoolElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
1 May 2027 Cmt, 20:00Liverpool - ChelseaAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
8 May 2027 Cmt, 15:00Manchester City - LiverpoolEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
15 May 2027 Cmt, 15:00Liverpool - BrentfordAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 May 2027 Cmt, 15:00Brighton and Hove Albion - LiverpoolAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 May 2027 Paz, 16:00Liverpool - BournemouthAnfield (İç saha)Premier LeagueBiletler

Maç başlama saatleri, TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne de dönüyor ve fikstür, lig aşaması kurasının ardından netleşecek.

Liverpool biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre değişirken, öne çıkan maçlarda premium fiyatlandırma uygulanıyor. Sezonluk bilet sahibi olmayanlar için genel satış biletleri All Red Ticket Sales üzerinden iki aşamada satılıyor ve resmi satış fiyatları £30-£61 arasında değişiyor. StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar resmi satış fiyatının üzerine çıkabilir.

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Liverpool deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

Liverpool FC üyesi olmak ilk adım. Öncelik, sadakat puanı sistemine göre daha önce deplasman maçlarına gitmiş taraftarlara veriliyor. Kulübün internet sitesi veya bilet ofisi üzerinden belirli deplasman maçları için ilginizi kaydedin. Başarılı olmanız halinde size satın alma talimatlarıyla birlikte bildirim gönderilecek.

Liverpool biletleri satışa ne kadar önce çıkıyor?

Biletler genellikle Premier League maçlarından dört ila altı hafta önce satışa çıkıyor, ancak popüler karşılaşmalar daha erken satışa sunulabiliyor. Kupa organizasyonlarındaki satış tarihleri değişiklik gösteriyor ve kulübün resmi kanallarından duyuruluyor.

Sezonluk biletler, sezon başlamadan önce Liverpool'un internet sitesi üzerinden alınabiliyor, ancak bekleme listesi şu anda binlerle ifade ediliyor ve yeni başvuru kabul etmiyor. Mevcut sahipler yenilemelerini yılın erken döneminde mayıs ayına kadar yapıyor. En ucuz sezonluk bilet yaklaşık £713, en pahalısı ise yaklaşık £904.

Liverpool'un "Every Seat, Every Game" girişimi, taraftarların kullanmadıkları biletleri kulübün All Red üyelerine açık resmi Ticket Exchange platformuna iade etmelerine olanak tanıyor. Maç gününe yaklaştıkça biletler hızla tükeniyor.

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Anfield Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Liverpool, 1892'den bu yana Anfield'da oynuyor. Bu da stadyumu İngiliz futbolunun en eski ve en köklü sahalarından biri yapıyor. Özellikle Kop tribünü çevresindeki atmosferiyle tanınan stat, tamamen yenilenmek yerine aşamalar halinde geliştirildi. Böylece kapasitesi kademeli olarak artırılırken karakteri de korundu.

2016'daki Main Stand yenilemesi kapasiteyi 53.000'in biraz üzerine çıkardı, Anfield Road Stand'daki daha yakın tarihli genişletme ise yeni bir üst kat ekleyerek toplam kapasiteyi yaklaşık 61.276'ya taşıdı. Bu, stat tarihindeki en yüksek kapasite olmasının yanı sıra Anfield'ı Premier League'in en büyük beşinci stadı yapmaya yetti. İlk olarak 2021'de onaylanan proje aşamalar halinde tamamlandı ve Liverpool City Council'in General Safety Certificate vermesinin ardından resmen onaylandı. Şu an itibarıyla kulübün masadaki başka bir genişleme planı bulunmuyor; son yatırımlar bunun yerine çevredeki topluluğa yönelik yenileme projelerine odaklandı.

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