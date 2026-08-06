Liverpool, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde giriyor. Arne Slot, şampiyonluk unvanını savunma sürecindeki felaketin ardından takımın ligi beşinci sırada bitirmesi sonrası görevden alınmıştı. GOAL, Anfield'da bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeye sahip.
Liverpool'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı
|Tarih & Saat
|Maç
|Stadyum
|Organizasyon
|Biletler
|23 Ağu 2026 Paz, 16:30
|Newcastle United - Liverpool
|St. James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|29 Ağu 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Nottingham Forest
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Eyl 2026 Cmt, 15:00
|Ipswich Town - Liverpool
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|12 Eyl 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Fulham
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|19 Eyl 2026 Cmt, 15:00
|Bournemouth - Liverpool
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Eki 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Manchester City
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|17 Eki 2026 Cmt, 15:00
|Brentford - Liverpool
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|24 Eki 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Brighton and Hove Albion
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|31 Eki 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Arsenal
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|7 Kas 2026 Cmt, 15:00
|Crystal Palace - Liverpool
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|21 Kas 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Manchester United
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|28 Kas 2026 Cmt, 15:00
|Everton - Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|2 Ara 2026 Çar, 20:00
|Liverpool - Sunderland
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Ara 2026 Cmt, 15:00
|Chelsea - Liverpool
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|12 Ara 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Leeds United
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|19 Ara 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Tottenham Hotspur
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|26 Ara 2026 Cmt, 15:00
|Hull City - Liverpool
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Ara 2026 Çar, 20:00
|Aston Villa - Liverpool
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|2 Oca 2027 Cmt, 15:00
|Liverpool - Coventry City
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Oca 2027 Çar, 20:00
|Sunderland - Liverpool
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|16 Oca 2027 Cmt, 15:00
|Liverpool - Crystal Palace
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 Oca 2027 Cmt, 15:00
|Manchester United - Liverpool
|Old Trafford (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Oca 2027 Cmt, 15:00
|Liverpool - Everton
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Şub 2027 Cmt, 15:00
|Arsenal - Liverpool
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Şub 2027 Çar, 20:00
|Coventry City - Liverpool
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|20 Şub 2027 Cmt, 15:00
|Liverpool - Hull City
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|27 Şub 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|3 Mar 2027 Çar, 20:00
|Liverpool - Aston Villa
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|13 Mar 2027 Cmt, 15:00
|Liverpool - Ipswich Town
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Mar 2027 Cmt, 15:00
|Fulham - Liverpool
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Nis 2027 Cmt, 15:00
|Liverpool - Newcastle United
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|17 Nis 2027 Cmt, 15:00
|Nottingham Forest - Liverpool
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|24 Nis 2027 Cmt, 15:00
|Leeds United - Liverpool
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|1 May 2027 Cmt, 20:00
|Liverpool - Chelsea
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|8 May 2027 Cmt, 15:00
|Manchester City - Liverpool
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|15 May 2027 Cmt, 15:00
|Liverpool - Brentford
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 May 2027 Cmt, 15:00
|Brighton and Hove Albion - Liverpool
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 May 2027 Paz, 16:00
|Liverpool - Bournemouth
|Anfield (İç saha)
|Premier League
|Biletler
Maç başlama saatleri, TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne de dönüyor ve fikstür, lig aşaması kurasının ardından netleşecek.
Liverpool biletleri ne kadar?
Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre değişirken, öne çıkan maçlarda premium fiyatlandırma uygulanıyor. Sezonluk bilet sahibi olmayanlar için genel satış biletleri All Red Ticket Sales üzerinden iki aşamada satılıyor ve resmi satış fiyatları £30-£61 arasında değişiyor. StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar resmi satış fiyatının üzerine çıkabilir.
Liverpool deplasman biletlerini nasıl alabilirim?
Liverpool FC üyesi olmak ilk adım. Öncelik, sadakat puanı sistemine göre daha önce deplasman maçlarına gitmiş taraftarlara veriliyor. Kulübün internet sitesi veya bilet ofisi üzerinden belirli deplasman maçları için ilginizi kaydedin. Başarılı olmanız halinde size satın alma talimatlarıyla birlikte bildirim gönderilecek.
Liverpool biletleri satışa ne kadar önce çıkıyor?
Biletler genellikle Premier League maçlarından dört ila altı hafta önce satışa çıkıyor, ancak popüler karşılaşmalar daha erken satışa sunulabiliyor. Kupa organizasyonlarındaki satış tarihleri değişiklik gösteriyor ve kulübün resmi kanallarından duyuruluyor.
Sezonluk biletler, sezon başlamadan önce Liverpool'un internet sitesi üzerinden alınabiliyor, ancak bekleme listesi şu anda binlerle ifade ediliyor ve yeni başvuru kabul etmiyor. Mevcut sahipler yenilemelerini yılın erken döneminde mayıs ayına kadar yapıyor. En ucuz sezonluk bilet yaklaşık £713, en pahalısı ise yaklaşık £904.
Liverpool'un "Every Seat, Every Game" girişimi, taraftarların kullanmadıkları biletleri kulübün All Red üyelerine açık resmi Ticket Exchange platformuna iade etmelerine olanak tanıyor. Maç gününe yaklaştıkça biletler hızla tükeniyor.
Anfield Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey
Liverpool, 1892'den bu yana Anfield'da oynuyor. Bu da stadyumu İngiliz futbolunun en eski ve en köklü sahalarından biri yapıyor. Özellikle Kop tribünü çevresindeki atmosferiyle tanınan stat, tamamen yenilenmek yerine aşamalar halinde geliştirildi. Böylece kapasitesi kademeli olarak artırılırken karakteri de korundu.
2016'daki Main Stand yenilemesi kapasiteyi 53.000'in biraz üzerine çıkardı, Anfield Road Stand'daki daha yakın tarihli genişletme ise yeni bir üst kat ekleyerek toplam kapasiteyi yaklaşık 61.276'ya taşıdı. Bu, stat tarihindeki en yüksek kapasite olmasının yanı sıra Anfield'ı Premier League'in en büyük beşinci stadı yapmaya yetti. İlk olarak 2021'de onaylanan proje aşamalar halinde tamamlandı ve Liverpool City Council'in General Safety Certificate vermesinin ardından resmen onaylandı. Şu an itibarıyla kulübün masadaki başka bir genişleme planı bulunmuyor; son yatırımlar bunun yerine çevredeki topluluğa yönelik yenileme projelerine odaklandı.