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Liverpool'un 2026/27 sezonundaki tam Premier League fikstürü

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Biletler 5 Eyl 2026 Cmt, 15.00 Ipswich Town - Liverpool Portman Road (Deplasman) Biletler 12 Eyl 2026 Cmt, 15.00 Liverpool - Fulham Anfield (İç saha) Biletler 19 Eyl 2026 Cmt, 15.00 Bournemouth - Liverpool Vitality Stadium (Deplasman) Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15.00 Liverpool - Manchester City Anfield (İç saha) Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15.00 Brentford - Liverpool Gtech Community Stadium (Deplasman) Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15.00 Liverpool - Brighton and Hove Albion Anfield (İç saha) Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15.00 Liverpool - Arsenal Anfield (İç saha) Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15.00 Crystal Palace - Liverpool Selhurst Park (Deplasman) Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15.00 Liverpool - Manchester United Anfield (İç saha) Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15.00 Everton - Liverpool Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20.00 Liverpool - Sunderland Anfield (İç saha) Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15.00 Chelsea - Liverpool Stamford Bridge (Deplasman) Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15.00 Liverpool - Leeds United Anfield (İç saha) Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15.00 Liverpool - Tottenham Hotspur Anfield (İç saha) Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15.00 Hull City - Liverpool MKM Stadium (Deplasman) Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20.00 Aston Villa - Liverpool Villa Park (Deplasman) Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15.00 Liverpool - Coventry City Anfield (İç saha) Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20.00 Sunderland - Liverpool Stadium of Light (Deplasman) Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15.00 Liverpool - Crystal Palace Anfield (İç saha) Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15.00 Manchester United - Liverpool Old Trafford (Deplasman) Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15.00 Liverpool - Everton Anfield (İç saha) Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15.00 Arsenal - Liverpool Emirates Stadium (Deplasman) Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20.00 Coventry City - Liverpool Coventry Building Society Arena (Deplasman) Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15.00 Liverpool - Hull City Anfield (İç saha) Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15.00 Tottenham Hotspur - Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20.00 Liverpool - Aston Villa Anfield (İç saha) Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15.00 Liverpool - Ipswich Town Anfield (İç saha) Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15.00 Fulham - Liverpool Craven Cottage (Deplasman) Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15.00 Liverpool - Newcastle United Anfield (İç saha) Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15.00 Nottingham Forest - Liverpool The City Ground (Deplasman) Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15.00 Leeds United - Liverpool Elland Road (Deplasman) Biletler 1 May 2027 Cmt, 20.00 Liverpool - Chelsea Anfield (İç saha) Biletler 8 May 2027 Cmt, 15.00 Manchester City - Liverpool Etihad Stadium (Deplasman) Biletler 15 May 2027 Cmt, 15.00 Liverpool - Brentford Anfield (İç saha) Biletler 23 May 2027 Cmt, 15.00 Brighton and Hove Albion - Liverpool American Express Stadium (Deplasman) Biletler 30 May 2027 Paz, 16.00 Liverpool - Bournemouth Anfield (İç saha) Biletler

Başlama saatleri, TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne de dönüyor ve fikstür, lig aşaması kurasının ardından netleşecek.

Liverpool biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre değişirken, öne çıkan karşılaşmalarda premium fiyatlandırma uygulanıyor. Kombine dışındaki genel satış biletleri All Red Ticket Sales üzerinden iki aşamada satılıyor ve nominal değerindeki bilet fiyatları £30-£61 arasında değişiyor. StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar nominal değerin üzerine çıkabilir.

Liverpool deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

Liverpool FC üyesi olmak ilk adım. Öncelik, sadakat puanı sistemine göre daha önce deplasman maçlarına gitmiş taraftarlara veriliyor.

Kulübün internet sitesi ya da bilet ofisi üzerinden belirli deplasman maçları için ilgi kaydı oluşturun; başvurunuz başarılı olursa size satın alma talimatları bildirilecektir.

Liverpool biletleri satışa ne kadar önce çıkar?

Biletler genellikle Premier League maçlarından dört ila altı hafta önce satışa çıkar, ancak yoğun ilgi gören karşılaşmalar daha erken satışa sunulabilir. Kupa organizasyonlarındaki satış tarihleri değişiklik gösterir ve kulübün resmi kanallarından duyurulur.

Kombineler, sezon başlamadan önce Liverpool'un internet sitesi üzerinden satışa sunulur, ancak bekleme listesi şu anda binlerle ifade ediliyor ve yeni başvuru kabul etmiyor. Mevcut kombine sahipleri, yılın erken döneminden mayıs ayına kadar yenileme yapıyor. En ucuz kombine yaklaşık £713, en pahalı ise yaklaşık £904.

Liverpool'un 'Every Seat, Every Game' girişimi, taraftarların kullanılmayan biletlerini kulübün resmi Ticket Exchange platformuna iade etmesine imkan tanıyor. Bu platforma All Red üyeleri erişebiliyor ve biletler maç gününe yaklaştıkça hızla tükeniyor.

Anfield Stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Liverpool, 1892'den bu yana Anfield'da oynuyor. Bu da burayı İngiliz futbolunun en eski ve en köklü statlarından biri yapıyor. Özellikle Kop tribünü çevresindeki atmosferiyle ün yapan stat, tamamen yenilenmek yerine aşamalı olarak geliştirildi; böylece karakterini korurken kapasitesi de kademeli olarak artırıldı.

2016'daki Main Stand yenilemesi kapasiteyi 53.000'in biraz üzerine çıkardı, daha yakın dönemde yapılan Anfield Road Stand genişletmesi ise yeni bir üst kat ekleyerek toplam kapasiteyi yaklaşık 61.276'ya taşıdı. Bu rakam, stat tarihindeki en yüksek kapasite olurken Anfield'ı da Premier League'in en büyük beşinci stadı haline getirdi. İlk kez 2021'de onaylanan proje aşamalar halinde tamamlandı ve Liverpool City Council'in General Safety Certificate vermesinin ardından resmen onaylandı. Şu an itibarıyla kulübün masada başka bir genişleme planı bulunmuyor; son yatırımlar ise bunun yerine çevredeki toplumu kapsayan yenileme projelerine odaklanmış durumda.