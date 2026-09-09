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Liverpool'un 2026/27 sezonundaki tam Premier League fikstürü
|Tarih ve saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|5 Eyl 2026 Cmt, 15.00
|Ipswich Town - Liverpool
|Portman Road (Deplasman)
|Biletler
|12 Eyl 2026 Cmt, 15.00
|Liverpool - Fulham
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|19 Eyl 2026 Cmt, 15.00
|Bournemouth - Liverpool
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Biletler
|10 Eki 2026 Cmt, 15.00
|Liverpool - Manchester City
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|17 Eki 2026 Cmt, 15.00
|Brentford - Liverpool
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Biletler
|24 Eki 2026 Cmt, 15.00
|Liverpool - Brighton and Hove Albion
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|31 Eki 2026 Cmt, 15.00
|Liverpool - Arsenal
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|7 Kas 2026 Cmt, 15.00
|Crystal Palace - Liverpool
|Selhurst Park (Deplasman)
|Biletler
|21 Kas 2026 Cmt, 15.00
|Liverpool - Manchester United
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|28 Kas 2026 Cmt, 15.00
|Everton - Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Biletler
|2 Ara 2026 Çar, 20.00
|Liverpool - Sunderland
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|5 Ara 2026 Cmt, 15.00
|Chelsea - Liverpool
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Biletler
|12 Ara 2026 Cmt, 15.00
|Liverpool - Leeds United
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|19 Ara 2026 Cmt, 15.00
|Liverpool - Tottenham Hotspur
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|26 Ara 2026 Cmt, 15.00
|Hull City - Liverpool
|MKM Stadium (Deplasman)
|Biletler
|30 Ara 2026 Çar, 20.00
|Aston Villa - Liverpool
|Villa Park (Deplasman)
|Biletler
|2 Oca 2027 Cmt, 15.00
|Liverpool - Coventry City
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|6 Oca 2027 Çar, 20.00
|Sunderland - Liverpool
|Stadium of Light (Deplasman)
|Biletler
|16 Oca 2027 Cmt, 15.00
|Liverpool - Crystal Palace
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|23 Oca 2027 Cmt, 15.00
|Manchester United - Liverpool
|Old Trafford (Deplasman)
|Biletler
|30 Oca 2027 Cmt, 15.00
|Liverpool - Everton
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|6 Şub 2027 Cmt, 15.00
|Arsenal - Liverpool
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Biletler
|10 Şub 2027 Çar, 20.00
|Coventry City - Liverpool
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Biletler
|20 Şub 2027 Cmt, 15.00
|Liverpool - Hull City
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|27 Şub 2027 Cmt, 15.00
|Tottenham Hotspur - Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Biletler
|3 Mar 2027 Çar, 20.00
|Liverpool - Aston Villa
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|13 Mar 2027 Cmt, 15.00
|Liverpool - Ipswich Town
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|20 Mar 2027 Cmt, 15.00
|Fulham - Liverpool
|Craven Cottage (Deplasman)
|Biletler
|10 Nis 2027 Cmt, 15.00
|Liverpool - Newcastle United
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|17 Nis 2027 Cmt, 15.00
|Nottingham Forest - Liverpool
|The City Ground (Deplasman)
|Biletler
|24 Nis 2027 Cmt, 15.00
|Leeds United - Liverpool
|Elland Road (Deplasman)
|Biletler
|1 May 2027 Cmt, 20.00
|Liverpool - Chelsea
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|8 May 2027 Cmt, 15.00
|Manchester City - Liverpool
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Biletler
|15 May 2027 Cmt, 15.00
|Liverpool - Brentford
|Anfield (İç saha)
|Biletler
|23 May 2027 Cmt, 15.00
|Brighton and Hove Albion - Liverpool
|American Express Stadium (Deplasman)
|Biletler
|30 May 2027 Paz, 16.00
|Liverpool - Bournemouth
|Anfield (İç saha)
|Biletler
Başlama saatleri, TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne de dönüyor ve fikstür, lig aşaması kurasının ardından netleşecek.
Liverpool biletleri ne kadar?
Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre değişirken, öne çıkan karşılaşmalarda premium fiyatlandırma uygulanıyor. Kombine dışındaki genel satış biletleri All Red Ticket Sales üzerinden iki aşamada satılıyor ve nominal değerindeki bilet fiyatları £30-£61 arasında değişiyor. StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar nominal değerin üzerine çıkabilir.
Liverpool deplasman biletlerini nasıl alabilirim?
Liverpool FC üyesi olmak ilk adım. Öncelik, sadakat puanı sistemine göre daha önce deplasman maçlarına gitmiş taraftarlara veriliyor.
Kulübün internet sitesi ya da bilet ofisi üzerinden belirli deplasman maçları için ilgi kaydı oluşturun; başvurunuz başarılı olursa size satın alma talimatları bildirilecektir.
Liverpool biletleri satışa ne kadar önce çıkar?
Biletler genellikle Premier League maçlarından dört ila altı hafta önce satışa çıkar, ancak yoğun ilgi gören karşılaşmalar daha erken satışa sunulabilir. Kupa organizasyonlarındaki satış tarihleri değişiklik gösterir ve kulübün resmi kanallarından duyurulur.
Kombineler, sezon başlamadan önce Liverpool'un internet sitesi üzerinden satışa sunulur, ancak bekleme listesi şu anda binlerle ifade ediliyor ve yeni başvuru kabul etmiyor. Mevcut kombine sahipleri, yılın erken döneminden mayıs ayına kadar yenileme yapıyor. En ucuz kombine yaklaşık £713, en pahalı ise yaklaşık £904.
Liverpool'un 'Every Seat, Every Game' girişimi, taraftarların kullanılmayan biletlerini kulübün resmi Ticket Exchange platformuna iade etmesine imkan tanıyor. Bu platforma All Red üyeleri erişebiliyor ve biletler maç gününe yaklaştıkça hızla tükeniyor.
Anfield Stadı hakkında bilmeniz gereken her şey
Liverpool, 1892'den bu yana Anfield'da oynuyor. Bu da burayı İngiliz futbolunun en eski ve en köklü statlarından biri yapıyor. Özellikle Kop tribünü çevresindeki atmosferiyle ün yapan stat, tamamen yenilenmek yerine aşamalı olarak geliştirildi; böylece karakterini korurken kapasitesi de kademeli olarak artırıldı.
2016'daki Main Stand yenilemesi kapasiteyi 53.000'in biraz üzerine çıkardı, daha yakın dönemde yapılan Anfield Road Stand genişletmesi ise yeni bir üst kat ekleyerek toplam kapasiteyi yaklaşık 61.276'ya taşıdı. Bu rakam, stat tarihindeki en yüksek kapasite olurken Anfield'ı da Premier League'in en büyük beşinci stadı haline getirdi. İlk kez 2021'de onaylanan proje aşamalar halinde tamamlandı ve Liverpool City Council'in General Safety Certificate vermesinin ardından resmen onaylandı. Şu an itibarıyla kulübün masada başka bir genişleme planı bulunmuyor; son yatırımlar ise bunun yerine çevredeki toplumu kapsayan yenileme projelerine odaklanmış durumda.