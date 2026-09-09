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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images

Çeviri:

Liverpool FC 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve kombine bilet bilgileri

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Tickets
Liverpool
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
M. Salah
V. van Dijk

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Liverpool'un 2026/27 sezonundaki tam Premier League fikstürü

Tarih ve saatKarşılaşmaStadyumBiletler
5 Eyl 2026 Cmt, 15.00Ipswich Town - LiverpoolPortman Road (Deplasman)Biletler
12 Eyl 2026 Cmt, 15.00Liverpool - FulhamAnfield (İç saha)Biletler
19 Eyl 2026 Cmt, 15.00Bournemouth - LiverpoolVitality Stadium (Deplasman)Biletler
10 Eki 2026 Cmt, 15.00Liverpool - Manchester CityAnfield (İç saha)Biletler
17 Eki 2026 Cmt, 15.00Brentford - LiverpoolGtech Community Stadium (Deplasman)Biletler
24 Eki 2026 Cmt, 15.00Liverpool - Brighton and Hove AlbionAnfield (İç saha)Biletler
31 Eki 2026 Cmt, 15.00Liverpool - ArsenalAnfield (İç saha)Biletler
7 Kas 2026 Cmt, 15.00Crystal Palace - LiverpoolSelhurst Park (Deplasman)Biletler
21 Kas 2026 Cmt, 15.00Liverpool - Manchester UnitedAnfield (İç saha)Biletler
28 Kas 2026 Cmt, 15.00Everton - LiverpoolHill Dickinson Stadium (Deplasman)Biletler
2 Ara 2026 Çar, 20.00Liverpool - SunderlandAnfield (İç saha)Biletler
5 Ara 2026 Cmt, 15.00Chelsea - LiverpoolStamford Bridge (Deplasman)Biletler
12 Ara 2026 Cmt, 15.00Liverpool - Leeds UnitedAnfield (İç saha)Biletler
19 Ara 2026 Cmt, 15.00Liverpool - Tottenham HotspurAnfield (İç saha)Biletler
26 Ara 2026 Cmt, 15.00Hull City - LiverpoolMKM Stadium (Deplasman)Biletler
30 Ara 2026 Çar, 20.00Aston Villa - LiverpoolVilla Park (Deplasman)Biletler
2 Oca 2027 Cmt, 15.00Liverpool - Coventry CityAnfield (İç saha)Biletler
6 Oca 2027 Çar, 20.00Sunderland - LiverpoolStadium of Light (Deplasman)Biletler
16 Oca 2027 Cmt, 15.00Liverpool - Crystal PalaceAnfield (İç saha)Biletler
23 Oca 2027 Cmt, 15.00Manchester United - LiverpoolOld Trafford (Deplasman)Biletler
30 Oca 2027 Cmt, 15.00Liverpool - EvertonAnfield (İç saha)Biletler
6 Şub 2027 Cmt, 15.00Arsenal - LiverpoolEmirates Stadium (Deplasman)Biletler
10 Şub 2027 Çar, 20.00Coventry City - LiverpoolCoventry Building Society Arena (Deplasman)Biletler
20 Şub 2027 Cmt, 15.00Liverpool - Hull CityAnfield (İç saha)Biletler
27 Şub 2027 Cmt, 15.00Tottenham Hotspur - LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Biletler
3 Mar 2027 Çar, 20.00Liverpool - Aston VillaAnfield (İç saha)Biletler
13 Mar 2027 Cmt, 15.00Liverpool - Ipswich TownAnfield (İç saha)Biletler
20 Mar 2027 Cmt, 15.00Fulham - LiverpoolCraven Cottage (Deplasman)Biletler
10 Nis 2027 Cmt, 15.00Liverpool - Newcastle UnitedAnfield (İç saha)Biletler
17 Nis 2027 Cmt, 15.00Nottingham Forest - LiverpoolThe City Ground (Deplasman)Biletler
24 Nis 2027 Cmt, 15.00Leeds United - LiverpoolElland Road (Deplasman)Biletler
1 May 2027 Cmt, 20.00Liverpool - ChelseaAnfield (İç saha)Biletler
8 May 2027 Cmt, 15.00Manchester City - LiverpoolEtihad Stadium (Deplasman)Biletler
15 May 2027 Cmt, 15.00Liverpool - BrentfordAnfield (İç saha)Biletler
23 May 2027 Cmt, 15.00Brighton and Hove Albion - LiverpoolAmerican Express Stadium (Deplasman)Biletler
30 May 2027 Paz, 16.00Liverpool - BournemouthAnfield (İç saha)Biletler

Başlama saatleri, TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne de dönüyor ve fikstür, lig aşaması kurasının ardından netleşecek.

Liverpool biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre değişirken, öne çıkan karşılaşmalarda premium fiyatlandırma uygulanıyor. Kombine dışındaki genel satış biletleri All Red Ticket Sales üzerinden iki aşamada satılıyor ve nominal değerindeki bilet fiyatları £30-£61 arasında değişiyor. StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar nominal değerin üzerine çıkabilir.

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Liverpool deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

Liverpool FC üyesi olmak ilk adım. Öncelik, sadakat puanı sistemine göre daha önce deplasman maçlarına gitmiş taraftarlara veriliyor. 

Kulübün internet sitesi ya da bilet ofisi üzerinden belirli deplasman maçları için ilgi kaydı oluşturun; başvurunuz başarılı olursa size satın alma talimatları bildirilecektir.

Liverpool biletleri satışa ne kadar önce çıkar?

Biletler genellikle Premier League maçlarından dört ila altı hafta önce satışa çıkar, ancak yoğun ilgi gören karşılaşmalar daha erken satışa sunulabilir. Kupa organizasyonlarındaki satış tarihleri değişiklik gösterir ve kulübün resmi kanallarından duyurulur.

Kombineler, sezon başlamadan önce Liverpool'un internet sitesi üzerinden satışa sunulur, ancak bekleme listesi şu anda binlerle ifade ediliyor ve yeni başvuru kabul etmiyor. Mevcut kombine sahipleri, yılın erken döneminden mayıs ayına kadar yenileme yapıyor. En ucuz kombine yaklaşık £713, en pahalı ise yaklaşık £904.

Liverpool'un 'Every Seat, Every Game' girişimi, taraftarların kullanılmayan biletlerini kulübün resmi Ticket Exchange platformuna iade etmesine imkan tanıyor. Bu platforma All Red üyeleri erişebiliyor ve biletler maç gününe yaklaştıkça hızla tükeniyor.

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Anfield Stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Liverpool, 1892'den bu yana Anfield'da oynuyor. Bu da burayı İngiliz futbolunun en eski ve en köklü statlarından biri yapıyor. Özellikle Kop tribünü çevresindeki atmosferiyle ün yapan stat, tamamen yenilenmek yerine aşamalı olarak geliştirildi; böylece karakterini korurken kapasitesi de kademeli olarak artırıldı.

2016'daki Main Stand yenilemesi kapasiteyi 53.000'in biraz üzerine çıkardı, daha yakın dönemde yapılan Anfield Road Stand genişletmesi ise yeni bir üst kat ekleyerek toplam kapasiteyi yaklaşık 61.276'ya taşıdı. Bu rakam, stat tarihindeki en yüksek kapasite olurken Anfield'ı da Premier League'in en büyük beşinci stadı haline getirdi. İlk kez 2021'de onaylanan proje aşamalar halinde tamamlandı ve Liverpool City Council'in General Safety Certificate vermesinin ardından resmen onaylandı. Şu an itibarıyla kulübün masada başka bir genişleme planı bulunmuyor; son yatırımlar ise bunun yerine çevredeki toplumu kapsayan yenileme projelerine odaklanmış durumda.

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