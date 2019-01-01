Liverpool fark attı, Premier Lig tarihine geçti

Ligde 5 haftadır kazanan Liverpool, en yakın rakibine 5 puan fark atarak tarihi bir başarıya imza attı.

Premier Lig'in 5. haftasında , 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'ı 3-1 mağlup etti. Jürgen Klopp ve öğrencileri, 2019-20 sezonunda ligde çıktığı ilk 5 maçın hepsini kazanarak 15 puanı hanesine yazdırdı.

Son 2 sezonun şampiyonu ise Norwich City ile karşılaştı ve 3-2 yenildi. Pep Guardiola ve ekibi, 5 haftada 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı ve 10 puanda kaldı. Böylece Liverpool, en yakın rakibine ilk 5 hafta sonunda 5 puan fark attı.Premier Lig tarihinde ilk 5 haftanın sonunda atılan en büyük puan farkı 5 oldu. Kırmızılar, bu farkla tarihe geçmeyi başardı.

Newcastle United karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan teknik direktör Klopp, oyunu 1-0'dan çevirmelerinin abartılmaması gerektiğini söyledi ve devam etti: "Beni aşırı memnun eden bir şey değil çünkü işimiz bu. Sadece hayatımızın en güzel gününde oynayacak değiliz. Sıradan bir gün olsa bile oynamalı ve kazanmalısınız. Bu maçtan ders çıkarmalıyız, olması gereken bu. Milli aralardan sonraki en büyük zorluk, ortak bir ritim tutturmaktır. Bunu birçok kez yapmak zorunda kaldık, bu maçta daha uzun zamana ihtiyacımız vardı. Yenilgiyi kabul etmediğimiz sürece sorun yok; çünkü her zaman maçı çevirme şansı vardır.”