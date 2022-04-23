Liverpool - Everton: Hangi takım daha iyi bir "Merseyside derbisi" rekoruna sahip?

Liverpool ve Everton, bu hafta sonu bir başka “Merseyside” derbisinde bir kez daha karşı karşıya gelecekler ve Premier Lig’de farklı meselelerle uğraştıkları için her iki taraf için de bir derbiden daha fazlası söz konusu olacak.

Jurgen Klopp'un Kırmızıları, Alman menajerin yönetiminde ikinci bir Premier Lig kupasına sahip olmak istiyorlarsa lider Manchester City’den çok fazla uzaklaşmamalı.

Frank Lampard'ın Everton’ı ise bir gerilimin ortasında kendi hayatta kalma umutlarını artırmak için üç puanı almaya çalışacak.

1994 yılına dayanan bu ünlü rekabette üstünlüğü kim elinde tutuyor? GOAL Türkiye, İngiliz futbolundaki bu dev derbi mücadelesindeki performanslara göz atıyor.

Liverpool - Everton: Kafa kafaya

Aralık 2021'de Goodison Park'taki bir Premier Lig maçı, İngiliz futbolunun neredeyse tüm yerel cephelerine yayılan geniş bir karşılaşmayı ele alan 239. “Merseyside Derbisi”ydi.

Takımlar arasındaki kafa kafaya karşılaşmaların genel rekoru, bir zamanlar olduğu kadar zorlu değil. Liverpool, Birinci Lig ve Premier Lig dönemi dahil olmak üzere tüm yarışmalardaki maçlarda rahat bir şekilde önde.

Mücadeleler Oynanan maç Liverpool galibiyeti Everton galibiyeti Beraberlikler Premier Lig / Birinci Lig 205 79 58 68 FA Cup 25 12 7 6 EFL Cup 4 2 1 1 Diğer maçlar* 5 3 1 1 Toplam 239 96 67 76

''Diğer müsabakalar', FA Community Shield ve FA Super Cup'ı içerir. Sezon öncesi hazırlık ve gösteri maçları dahil değildir.

İki ekip arasındaki 1894'teki ilk maç, Everton'ın 3-0'lık bir galibiyetle sonuçlandı, ancak o zamandan beri pastanın aslan payını alan komşuları oldu.

İkili arasındaki diğer önemli kilometre taşları arasında, 1906'da Villa Park'ta bir FA Cup yarı finali için tarafsız sahada ilk karşılaşmaları - Everton 2-0 kazandı - ve 78.299 kişilik bir taraftar grubu maçı izledi. Bu, rekor bir seyirci sayısıydı.

iki takım, 1948’de Goodison Park'ta 1-1 berabere kaldılar.

2011 sezonunun başlangıcından bu yana, Merseyside'ın Mavi tarafı için zaferler çok az oldu - geçen yıl şubat ayında, Carlo Ancelotti'nin Everton'ın başında olduğu ve 2-0 kazandıkları maç, son on yılda Anfield’da sadece bir kez kazandıkları anlamına geliyor.

Liverpool - Everton: Kupaları

Kupalar söz konusu olduğunda, Merseyside sadece bir renktir: Kırmızı. Liverpool; 65 büyük kupa kazandı, Everton ise rakiplerinin yarısından daha az, sadece 24 kupa elde edebildi.

Premier Lig başlamadan önce, Liverpool, Everton'ın dokuzuna karşılık 18 Birinci Lig şampiyonluğu kazandı.

Ancak İngiliz futbol piramidinin tepesindeki değişiklikten bu yana, 2019-20 liginde yalnızca Kırmızılar kazandı ve bunu sadece bir kez yapabildiler.

Mücadeleler Liverpool Everton Premier Lig/Birinci Lig 19 9 FA Cup 7 5 EFL Cup 9 0 Diğer Yerel Kupalar 16 9 Şampiyonlar Ligi 6 0 UEFA Kupa Galipleri Kupası 0 1 Avrupa Ligi 3 0 UEFA Süper Kupası 4 0 Dünya Kulüpler Kupası 1 0 Toplam 65 24

'"Şampiyonlar Ligi' Avrupa Kupası galibiyetlerini, 'Avrupa Ligi' ise UEFA Kupası galibiyetlerini içerir.

Yerli kupa müsabakalarına gelince Liverpool, Everton'ın beşine karşın yedi FA Cup kazandı ve sırasıyla 2006 ve 1995'teki son zaferlerini elde etti.

Ancak Everton, Klopp'un bu yılın başlarında Chelsea'ye karşı penaltı atışlarıyla elde ettiği EFL Kupası'nı hiç kazanamadı.

Kıtada da, önceki yarışmalarla birlikte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kıdemli kazananları olan Liverpool, bu konuda da rakibinin oldukça önünde.

Ancak tuhaf bir şekilde Everton; Liverpool’un sahip olamadığı en büyük tarihi Avrupa kupasını 1985 yılında Kupa Galipleri Kupası finalinde Rapid Wien'e yenerek elde etti.

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