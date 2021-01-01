Liverpool - Everton derbisi öncesi Ancelotti'den açıklamalar

Everton Menajeri Carlo Ancelotti, Liverpool ile oynayacakları Merseyside derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı

İngiltere Premier Ligi'nde bugün Liverpool ile Everton Anfield Road'da karşı karşıya gelecek. Konuk ekibin İtalyan menajeri Carlo Ancelotti karşılaşma öncesi Merseyside derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam; "Milan'da Madrid'de her yerde birçok derbi maç yaşadım. Derbiler özeldir. Normal bir maç değil. Normal bir maç olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Derbiler daha fazla baskı ve korku getiriyor. Ama bence bu korku kötü bir şey değil. Daha fazla motive olmaya yardımcı olabilir. Asıl nokta bu.

Endişelenebilirsin, korkabilirsin ancak motivasyon, kontrasyonla birlikte cesur da olmalısın. Kaliteni göstermelisin.

Liverpool'a karşı sadece savunma yapmaya çalışmamalıyız. Onlara karşı bir çözüm bulmalıyız" diye konuştu.

Everton 10 yıldır kazanamıyor

Everton, Ekim 2010 yılından bu yana hiçbir derbide Liverpool'u mağlup edemedi. O tarihten beri iki ekip arasında oynanan derilerin 12'si berabere biterken 11 karşılaşmayı ise Liverpool kazandı. Ancelotti bu istatistikle ilgili olarak ise, "Everton derbi kazanamayalı uzun zaman oldu. Bu doğru zaman olabilir. Doğru zaman sahada neler yapabileceğimize bağlı" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon 19. haftada göreve gelen Ancelotti, "Üzerinizde baskı var mı?" sorusuna ise; "Hayır baskı hissetmiyorum çünkü geçmişte birçok kez sahadan kötü sonuç alındı.

Geçmişe kıyasla çok daha iyi durumdayız. Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için birçok fırsatımız olacağını düşünüyorum" cevabını verdi.

Liverpool ile Everton bugün TSİ ile Anfield Road'da karşı karşıya gelecek. Ligde 3 maçtır mağlup olan Liverpool 40 puanla 6. sırada yer alıyor ve lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde bulunuyor.

Everton da ligde üç maçtır kazanamıyor. Ancelotti'nin öğrencileri 37 puanla 7. sırada bulunuyor.