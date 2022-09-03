İngiliz efsane forvet, Türkiye'de oynadığı maçları unutamıyor, ancak aklından çıkaramadığı bir şey daha var...

Liverpool ve Premier Lig efsanelerinden Peter Crouch, Beşiktaş ile oynadıkları maçı ve siyah-beyazlı takımın taraftarlarını unutacakmış gibi görünmüyor.

İngiliz eski oyuncu, kendisi gibi Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın formalarını giyen Joe Cole ile yaptığı programda "Oynadığı en iyi atmosfer" sorusunu cevapladı.

Bu sorunun yanıtı, Crouch için biraz tuhaf olarak nitelendirilse de Anfield Stadyumu'ndaki maçların özel olduğunu söyledi.

Ancak, Liverpool taraftarının yanına unutamadığı bir taraftar grubunu da eklemek zorundaydı.

Crouch, Türkiye'de oynadığı maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş taraftarını değerlendirirken hangi takımdan daha fazla etkilendiğini de belirterek tarafını seçti.

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Ne söylendi?

That Peter Crouch Podcast'e konuşan İngiliz eski forvet, "Liverpool taraftarı gerçekten inanılmazdı ve o günleri asla unutmayacağım.

"Fakat, deplasmanda oynadığımız bir Beşiktaş maçı var..." deyince o noktada Joe Cole de devreye girdi:

"Evet, ben de daha önce orada oynadım" cevabını verdi.

Crouch ekledi: "Vay canına, insanlar bir de korkutucu atmosferlerden bahsederler...

"Ve normalde bu tür şeyleri severim. Galatasaray'la oynamak için İstanbul'a gittiğinizde, 'Cehenneme hoş geldiniz' gibi şeyler yazarlar.

"Bunlar gerçekten inanılmaz şeyler, ama o Beşiktaş stadyumuna girdiğimizde her şey çok farklıydı. Taraftarların 18 ile 45-50 yaş arası erkekler olduğunu fark ettik.

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"Kadın yok, çocuk yok, aile bölümü bile yok. Sahaya çıktığımızda, herkes inanılmaz bir şekilde aşağı ve yukarı doğru zıplıyordu.

"Ve maçın başlamasına daha bir buçuk saat vardı. Saha zeminine bakmak için çıktığımızda bu görüntüyü gördük.

"Çime ayak bastığımız ilk andan itibaren ıslık ve uğultu sesi inanılmazdı.

"Neyse, tamam artık içeri girelim dedik. Hemen hızla sahayı kontrol edip, tamam bu kadarı yeterli dedik.

"Türkiye'de oynamak çok farklı bir seviye."

Böylece, İngiliz futbolunun efsane futbolcusu, Beşiktaş ve Türkiye'deki futboldan fazlasıyla etkilenmiş göründü.

Ve Peter Crouch, siyah-beyazlı taraftarlara adeta hayran kaldığını açıkladı.

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