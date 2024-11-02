Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Suudi Arabistan'da çalışmasına rağmen Suudi Arabistan'da yaşamayı reddetti!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq'te görev yapan İngiliz futbol efsanesi takımının aldığı sonuçlar sonrasında zor bir durumla karşı karşıya.

İngiltere’nin futbol efsanelerinden Steven Gerrard, Suudi Arabistan’daki teknik direktörlük kariyerinde zor günler geçiriyor. Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ettifaq’ın başında üçüncü sezonuna giren Gerrard, performans eleştirilerine rağmen görevine tamamen bağlı olduğunu belirtiyor. Yıllık 15,2 milyon poundluk kazancıyla Orta Doğu’da lüks bir yaşam sürdüren Gerrard, ailesiyle birlikte Bahrain’deki göz alıcı malikanesinde konforlu bir hayat yaşıyor.

2023 yazında Al-Ettifaq’ın başına geçen Steven Gerrard, Suudi Pro Ligi’nde yeni bir kariyer başlattığında taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. İlk sezonunda ligi altıncı sırada bitiren Gerrard, başarısını devam ettirmek için kulübe daha fazla odaklanmayı amaçlıyordu. Ancak bu sezon işler pek de yolunda gitmiyor. Eylül ayından bu yana ligde galibiyet alamayan Al-Ettifaq, son olarak Kral Kupası’nda alt ligden bir takım olan Al-Jabalain’e 3-1 yenilerek elendi. Bu mağlubiyetin ardından Suudi futbol medyasında Gerrard’a olan eleştiriler yoğunlaştı.

Suudi Arabistan'da yaşamıyor

Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen Gerrard, antrenmanlarını Liverpool maçlarına göre ayarladığı iddialarına karşı çıktı ve Suudi Profesyonel Ligi kulübünde başarıya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğine söz verdi.

Gerrard, "Benim için asıl önemli olan bu iş ve bu kulübü saha içinde ve dışında mümkün olan en iyi hale getirmeye çalışmak. Her şeyimle varım ve var olmaya devam edeceğim" dedi.

Gerrard’ın ailesi, Orta Doğu’daki yeni yaşantısına tamamen adapte olmuş durumda. İngiltere’deki evlerini geride bırakan Gerrard ve ailesi, Suudi Arabistan'da yaşamak yerine bir saat mesafedeki Bahreyn’nin Hamala bölgesinde aylık £10,000 kira bedeliyle kiraladıkları altı odalı bir villada yaşıyor. Aile, Al-Ettifaq'ın merkezi olan Dammam'da Gerrard'ın işine yakın bir evi reddetti ve Bahreyn'e yerleşmeyi tercih etti. Bahreyn, alkolün yasak olduğu Suudi Arabistan'dan daha rahat yasalara sahip.

Özel havuzu, tenis kortu ve oyun odasıyla donatılmış bu malikane, Bahrain’in seçkin zenginlerine ve hatta kraliyet üyelerine komşu olacak şekilde konumlanmış durumda. Sözleşmesinin bir parçası olarak Gerrard ve ailesine lüks Four Seasons Hotel ve Ritz Carlton Hotel'de bulunan ülkenin en seçkin iki sağlık kulübüne ücretsiz üyelik hakkı da verildi. 2007'de evlenen çiftin 20 yaşındaki Lilly Ella, 17 yaşındaki Lexie, 12 yaşındaki Lourdes ve 7 yaşındaki Lio olmak üzere 3 kız ve bir erkek çocukları var.