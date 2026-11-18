Steven Gerrard'a göre Ezri Konsa'nın Arsenal kariyerine parlak başlangıcı, Mikel Arteta'yı kadro seçimi konusunda ciddi bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. Yazın 55 milyon sterline transfer edilen oyuncu, görevini sorunsuz biçimde yerine getirdi. Şimdi kilit oyuncuların sakatlıktan dönmesiyle Arteta'yı zor bir karar bekliyor.

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Konsa, Kuzey Londra'da parlıyor

Konsa, ağustos ayında Aston Villa'dan 55 milyon sterlinlik büyük bir transferle geldiğinden beri Arsenal kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Savunma hattını güçlendirmek için kadroya katılan İngiltere millî takım oyuncusu, kısa sürede ilk 11'in güvenilir isimlerinden biri oldu.

Premier League sezonunun ilk aylarında takıma sorunsuz uyum sağlaması Arteta için büyük önem taşıdı. Yetenekli savunmacı, kilit oyuncuların yokluğunda görevini başarıyla yerine getirerek Emirates Stadyumu'nda değerini hemen gösterdi ve yüksek bonservis bedelini haklı çıkardı.

Gerrard, Arteta'nın karşı karşıya olduğu büyük soruna dikkat çekti

Gerrard, stoperin son dönemdeki formundan çok etkilendi. Özellikle oyuncunun eski teknik direktörü Unai Emery yönetiminde Villa Park'ta gösterdiği hızlı taktiksel gelişime dikkat çekti. Liverpool efsanesine göre savunmacının olağanüstü performansı, Kuzey Londra'daki mevcut teknik direktörü için sevindirici ama zorlu bir ikilem yarattı. The Overlap Daily'de konuşan Gerrard, Arsenal menajerinin karşı karşıya olduğu karmaşık durumu anlattı.

"Bence Konsa, Unai Emery yönetiminde çok gelişti" dedi. "Arsenal'de oynadığı futbolla Mikel Arteta'ya büyük bir sorun çıkardığını düşünüyorum."

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Saliba'nın dönüşü savunmadaki kararı zorlaştırıyor

Arteta'nın kadro seçimi konusundaki bu yeni ikilemi, William Saliba'nın ilk 11'e yaklaşan dönüşünden kaynaklanıyor. Fransa millî takım oyuncusu, can sıkıcı bir sırt sakatlığından tamamen dönmeye yaklaşıyor ve kısa süre önce maç kadrosuna da geri döndü.

Saliba, bu ayın başlarında Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 yendiği maçta yedek kulübesindeydi. Saliba'nın en iyi fiziksel durumuna dönmesiyle Arteta'yı oldukça zor bir taktiksel karar bekliyor: Savunma düzeninde Saliba, Konsa ve Gabriel Magalhaes'e nasıl yer vereceğini bulması gerekiyor.

İngiltere millî takımı hedefi Konsa'nın yükselişini körüklüyor

Konsa, kulübündeki mükemmel formunun yanı sıra millî takımın kalıcı isimlerinden biri olmak için de güçlü bir aday hâline geliyor. Arsenal'in kış aylarındaki sıkışık fikstüründe Arteta'nın savunma rotasyonunu dikkatle yönetmesi gerekecek. Konsa ise kusursuz formunu koruyup tüm kulvarlarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.