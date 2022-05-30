İngiliz futbolunun bir dönemine damga vuran efsane golcünün kendisi gibi sporcu olan kızı sürpriz bir kararla flört programına katılacağını açıkladı.

Liverpool'un bir dönem Real Madrid ve Manchester United formaları da giyen efsane golcüsü Michael Owen'ın kızı Gemma Owen Love Island'ın bu yılki edisyonunda yer alma kararı aldı.

19 yaşındaki oyuncu, 6 Haziran'da başlayacak ve Ağustos ayına dek sürecek olan flört yarışmasında yarışacak olan Gemma, babası gibi sporcu olarak tanınıyor.

International dressage rider Gemma is trading in her riding boots to score a strapping lad 😍 #LoveIsland pic.twitter.com/JzRRmsDnS5 — Love Island (@LoveIsland) May 30, 2022

Ne söylendi?

Büyük Britanya'nın en iyi dresaj sporcularından biri olan Gemma, sporun kendisi ve ailesi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu belirtirken, 11 yaşından bu yana uluslararası yarışmalarda ülkesini temsil ettiğini hatırlattı.

Rekabetçi kimliğine vurgu yapmayı ihmal etmeyen Gemma, birincilik için elinden gelenin en iyisini yapacağını açıkladı:

"Spor benim ve ailem için her zaman vazgeçilmezdi. Babam profesyonel bir futbolcuydu.

"Ben de dresajda 11 yaşımdan beri Büyük Britanya için yarışıyorum. Büyük organizasyonlarda yer aldım ve neredeyse büyün Avrupa'yı dolaştım.

"Kendimi rekabetçi biri olarak tanımlayabilir ve her zaman gerçekleştirmek istediğim hedeflerin peşinden giderim. Bana yapmalarından memnun olmayacağım hiçbir şeyi başka bir kız yapmayacağım"

Babası Liverpool'un efsanesi

Premier Lig'de forma giydiği 16 sezonda 325 maça çıkan ve 150 gol atan Owen, bir dönem İngiliz futbolunun en önemli golcüsü konumundaydı. Kariyerini 2012-2013 sezonunda Stoke City formasıyla sonlandıran Owen, en iyi dönemini 46 maçta 26 gol kaydettiği 2002-2003 sezonunda Liverpool'da geçirmiş ve 2004-2005 sezonunda Real Madrid forması giymişti.

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