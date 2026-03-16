Liverpool efsanesi Kıbrıs futbolunda depreme neden oldu

Eski İngiltere milli futbolcusu Emile Heskey, Kıbrıs kulübü Apollon Limassol ile ilgili 15 milyon euroluk bir yatırım anlaşması nedeniyle açılan davada gündeme geldi.

Mahkeme belgelerine göre İngiliz iş insanı Craig Gabriel, kulübün hisselerini satın almak ve takıma yaklaşık 15 milyon euro yatırım yapmak üzere anlaşma yapmıştı. Heskey ise bu anlaşmanın kamuoyuna duyurulduğu süreçte projenin öne çıkan yüzlerinden biri olarak yer aldı.

Heskey hakkında suçlama yok

Davada Heskey hakkında herhangi bir suçlama bulunmuyor. Ancak kulüp yetkilileri, yatırım anlaşmasının perde arkasına ilişkin bilgi almak amacıyla eski futbolcunun ifadeye çağrılmasını talep ediyor.

Gabriel ve Heskey, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kulübü ziyaret etmiş ve Limassol’daki 10 bin kapasiteli statta birlikte görüntülenmişti. Anlaşmanın tamamlanması halinde Heskey’in kulüpte sportif direktör olarak görev alması planlanıyordu.

Kulüp yatırımcının sözünü tutmadığını iddia ediyor

Apollon Limassol yönetimi, Gabriel’in yatırım planını yerine getirmediğini ve kulübe yanlış mali bilgiler verdiğini öne sürüyor. Kulüp, sözleşme ihlali ve yanıltıcı beyan iddialarıyla yatırımcıya karşı Kıbrıs ve İngiltere’de dava açtı.

Kulüp başkanı Nikos Kirzis, Heskey’in süreç hakkında bilgi sahibi olabileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Gabriel kulübü birkaç kez Heskey ile birlikte ziyaret etti. Gabriel’in yatırım planları ve mali durumu hakkında Heskey’e ne söylediğini öğrenmek istiyoruz.”

Mahkeme belgelerinde dikkat çeken iddialar

Mahkeme belgelerinde Gabriel’in kulüp yetkililerine yaklaşık 500 milyon euro serveti olduğunu söylediği, ancak daha sonra gerçek varlıklarının yaklaşık 540 bin euro civarında olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi.

Kulüp, yatırımın gerçekleşmemesi nedeniyle yaklaşık 8 milyon euro tazminat talep ediyor.

Heskey’in kariyeri

Futbolculuk kariyerinde Liverpool, Leicester City ve Aston Villa gibi takımların formasını giyen Heskey, İngiltere Milli Takımı ile 62 maça çıktı.

2002 Dünya Kupası’nda David Beckham ile birlikte İngiltere’nin hücum hattında görev yapan Heskey, futbolu bıraktıktan sonra teknik ekip görevleri ve yorumculuk kariyeriyle futbol dünyasında yer almaya devam ediyor.