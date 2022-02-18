Liverpool efsanesi Jamie Carragher: "Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu göndermeli"

Jamie Carragher, Manchester United'a "daha büyük bir hata" yapmaktan kaçınmak için Cristiano Ronaldo'nun satılmasını söyledi. Liverpool'un eski oyuncusu "CR7 markasına" daha faza zarar gelmemesini de bu yolla olacağını belirtti.

Ronaldo, geçen yaz transfer döneminde Juventus'tan Old Trafford'a uzun zamandır beklenen dönüşünü yaptı ve Manchester United, yıldız oyuncu ile yeniden sözleşme imzalamak için 20 milyon £ harcadı.

2003 ve 2009 yılları arasında Manchester'daki ilk dönemi sırasında Ronaldo, 118 gol atarak üç Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanarak bir kulüp efsanesi oldu, ancak eve geri dönüşü biraz hayal kırıklığı oldu.

United geçen sezonu Premier Lig'de ikinci sırada tamamladı, ancak şu anda geçici menajer Ralf Rangnick'in altında beşinci sırada bulunuyor ve ayrıca Carabao Kupası ve FA Kupası'nda erkenden elendi.

Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın Brighton'ı 2-0 yendiği karşılaşmada gol atarak 6 maçlık suskunluğunu sonlandırdı. Bu süreçte Portekizli yıldızın beden dili eleştirildi.

Ne söylendi?

Carragher, 37 yaşındaki oyuncunun performansının takımın genel gelişimini engellediğini The Telegraph'a şu sözlerle açıkladı: "Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ın Premier Lig'deki Brighton galibiyetine paha biçilmez katkısı başka bir şeydi, hedefler için eşsiz iştahını kesinlikle hatırlatıyor.

"Ancak bu gerçeği değiştirmiyor: United geçen yaz Ronaldo'yla yeniden sözleşme imzalayarak bir hata yaptı. Gelecek sezon onu tutmak daha büyük bir hata olacak.

"United'ın kazanması, kaybetmesi veya Ronaldo'nun gol atması ya da küçük bir kuraklık yaşaması, CR7 markası için hala çok fazla ve takım için yeterli değil. United'ın hafta ortası galibiyetinden sonra Ronaldo sosyal medyada etraftaki 'gürültü' hakkında paylaşımda bulundu. Bu gürültünün çoğunun nereden geldiğini görmezden gelemez."

Carragher, Ronaldo'nun 2021-22'de United'daki etkisine ilişkin endişelerini birçok kez dile getirerek, tavrını ve çalışma oranı eksikliğini sorgulanamaz olarak nitelendirdi.

Sky Sports yorumcusunun beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız için çok sert davrandığı öne sürüldü, ancak yorumlarının arkasında duruyor ve Kırmızı Şeytanlar'ın onu yazın gitmesine izin verirlerse daha iyi olacağına inanıyor.

Carragher, "Ronaldo, başka bir hayal kırıklığı yaratan sonuçtan sonra tünele her indiğinde gürültü çıkıyor. Sezon sonunda "geleceği düşünüldüğünde" onun hakkında her haber sızdırıldığında gürültü oluyor."

"Rangnick'in gelişi taktik bilenler için bir entrika kaynağı olacaktı. Ronaldo baskı yapmıyor. En iyi döneminde bile baskı yapmıyordu.

"Televizyonda ne zaman bunu söylesem, bu noktaya değinsem sert eleştiri olarak yorumlanıyor. Öyle değil. Üzerinde düşünülmüş, gerçeğe dayalı bir gözlem.

"Hiçbir oyuncu kulüpten daha büyük olamaz. Geçen Ağustos'ta vardığım sonuç, Ronaldo ile yeniden imzalamanın United için çözümden çok sorun yaratacağıydı.

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