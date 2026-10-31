Jamie Carragher, Manchester United’ın Unai Emery’yi hedef alması gerektiğini söylemesinin ardından Aston Villa taraftarlarına küfürlü bir hakarette bulunarak hata yaptığını kabul etti. Eski Liverpool savunmacısı, Midlands ekibinin kendisine karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etmesinin ardından sözlerine açıklık getirdi.

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Carragher, Villa taraftarlarına ettiği küfürlerden pişman

Carragher, Villa taraftarlarını hedef alan küfürlü çıkışından geri adım attı. Yorumcu, kısa süre önce sosyal medyada kulübün taraftarlarına “s***tirip susmalarını” söyleyerek tepki çekmişti.

Tartışma, eski Liverpool savunmacısının United'ın teknik direktör Emery'yi Villa'dan almaya çalışması gerektiğini öne sürmesinin ardından başladı. Villa taraftarları, tepkilerini dile getirmek için Carragher'ın sosyal medya hesaplarına çok sayıda mesaj gönderdi.

Villa'nın ortak sahiplerinden Nassef Sawiris daha sonra sert bir açıklama yaptı. Kulübün, kamuoyu önünde ettiği hakaretler nedeniyle 48 yaşındaki Carragher'a karşı hukuki yollara başvuracağını doğruladı.

Yorumcu, hakaretinin şaka amaçlı olduğunu savundu

The Overlap Daily programında konuşan Carragher, ortamı yatıştırmaya çalıştı. İnternette aldığı mesajların sayısı nedeniyle öfkesine hâkim olamadığını kabul etti.

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Carragher, “Konu iyice büyüdü. Sonunda onlara s***tirip gitmelerini söyledim, belki de bunu yapmamalıydım. Ama tamamen şaka amaçlıydı çünkü sosyal medya akışımda sürekli karşıma çıkıyorlardı” dedi.

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Şöyle devam etti: “Bay Goldbridge ile barda bana laf atmak istiyorsanız sorun yok ama sosyal medya hesaplarımdan uzak durun! Villa'nın büyük bir hayranıyım, aramızı düzeltiriz.”

Carragher neden United için Emery'yi önerdi?

Tartışmanın temelinde, Carragher'ın Emery'yi şu anda Premier League'in en iyi teknik direktörü olarak görmesi yatıyor. İspanyol teknik adamın üst düzey bir kulüpten gelecek teklife sıcak bakıp bakmayacağını açıkça sorguladı.

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Carragher, “Gideceğini söylemiyorum. Ben onun yerinde olsam bu soruyu sorardım, diyorum” dedi. Emery'yi Rafael Benitez'e benzeten yorumcu, Paris Saint-Germain ve Arsenal dönemleri başarılı olmasa da Villa ve Sevilla gibi kulüplerde çok iyi işler çıkardığını belirtti.

“Artık görüş belirtmenize izin verilmiyor” diye ekledi. “Bence Unai Emery ligin en iyi teknik direktörü. Man Utd iseniz ve yeni bir teknik direktör almayı düşünüyorsanız muhtemelen ‘Alabileceğimiz en iyi isim kim?’ diye sorarsınız.

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“Gideceğini söylemiyorum. Ben onun yerinde olsam bu soruyu sorardım, diyorum. Sadece Unai Emery'nin yeniden o düzeyde teknik direktörlük yapmak isteyip istemeyeceğini merak ediyorum. Yoksa ‘Villa'da kontrol bende, istediğimi yapabiliyorum’ mu diye düşünüyor?

“Bazı teknik direktörler belirli bir düzeyde veya belirli kulüplerde iyidir. Unai Emery de böyle; bana biraz Rafa [Benitez]'i hatırlatıyor. PSG ve Arsenal'de şansını denedi, olmadı. Ama Sevilla, Villarreal, Aston Villa ve Valencia'da çok iyi işler çıkardı.”

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Villa hukuki işlem başlatmaya hazırlanıyor

Villa konunun kapanmasına izin vermiyor. Ortak sahip Sawiris, kulübün yayın kuruluşlarında çalışan kişilerden gelen bu tür aleni saygısızlıklara müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti. Başlatılacağı belirtilen hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği henüz belli değil. Bu sırada Emery, Villa yurt içindeki ve Avrupa'daki mücadelesini sürdürürken odağını tamamen sahada tutacak.