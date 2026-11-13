James Milner, yaklaşan Liverpool Efsaneleri yardım maçının ilk katılımcısı olarak açıklanmasının ardından Anfield'a duygusal bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. 2025-26 sezonunun sonunda başarılı futbolculuk kariyerini noktalayan çok yönlü orta saha oyuncusu, en başarılı yıllarını geçirdiği kulübün formasını bir kez daha giyecek.

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Takım listesine yazılan ilk isim

40 yaşındaki futbolcu, 24 yıllık profesyonel kariyerinin ardından kısa süre önce emekli oldu. Son durağı Brighton olan Milner, altı kulüpte toplam 658 maça çıktı. Ancak en çok Merseyside'daki sekiz yıllık dikkat çekici dönemiyle hatırlanıyor.

Milner, 27 Mart 2027'de yeniden kramponlarını giyecek. Eski Liverpool yıldızlarının Inter'in unutulmaz isimleriyle karşılaşacağı yıllık LFC Legends maçına katılacağı açıklanan ilk oyuncu oldu.

Milner geri döneceği için “çok heyecanlı”

Gösteri maçı öncesindeki heyecanını dile getiren Milner, kulüple ve taraftarlarıyla arasındaki güçlü bağa dikkat çekti. Anfield'da oynama fırsatını geri çevirmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

Milner, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, “Kırmızı formayı yeniden giyme ve Anfield'a tekrar çıkma fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Orası özel bir yer ve taraftarların önünde oynamak başka hiçbir şeye benzemeyen bir duygu.” dedi.

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“Efsaneler maçını bu kadar özel kılan, futboldan çok daha fazlasını ifade etmesi. LFC Foundation'ın çalışmalarını desteklerken taraftarlara da bir şeyler geri verme fırsatı sunuyor. Katılacağını açıklayan ilk kişi olduğum için çok mutluyum ve bu maçta yer almak için sabırsızlanıyorum.”

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Kupalarla dolu bir kariyer ve topluma katkı

Kulüp de duyuruyla birlikte Milner'dan övgüyle söz etti. Yapılan açıklamada, Jurgen Klopp dönemindeki büyük katkısına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Kısa süre önce 24 yıllık olağanüstü Premier League kariyerini noktalayan eski Liverpool ikinci kaptanı Milner, ev sahibi takımda oynayacağı kesinleşen ilk isim.

“2015'te Manchester City'den bedelsiz olarak transfer edilen orta saha oyuncusu, Liverpool'da sekiz başarılı yıl geçirdi. 332 maça çıktı ve kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı. İstikrarı, çok yönlülüğü ve profesyonelliğiyle örnek olan Milner, Liverpool'un 2019'da Şampiyonlar Ligi, 2020'de Premier League şampiyonluğu dâhil altı büyük kupa kazanmasına katkı sağladı.”

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Sahadaki başarılarının ötesinde, James Milner Foundation ile LFC Foundation on yıldır iş birliği yapıyor. Ortak çalışmaları, Anfield ve Toxteth'teki tatil kampları ve ücretsiz futbol programları aracılığıyla binlerce yerel çocuğa destek oldu.

Kadroya yeni isimler eklenecek

Inter'e karşı saat 15.00'te başlayacak maç öncesinde, Liverpool Legends kadrosuna katılacak diğer isimler önümüzdeki aylarda açıklanacak.

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Önceki yardım maçları büyük başarı elde etti; 10 maçta toplum yararına projeler için 10 milyon sterlinin üzerinde kaynak toplandı. Son karşılaşmada Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalınırken Klopp, yardımcı antrenör olarak Anfield'da yeniden saha kenarında yer aldı. Bu da gelecek ilkbahardaki etkinlik için beklentileri yükseltti.