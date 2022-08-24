NE OLDU? Grobbelaar'a, Afrika'da bir saha lanetliyse çarenin direklere işemek olduğu söylendi ve eski kaleci, Liverpool'un 2019-20'deki şampiyonluğundan önce Anfield sahasını kendi özel yöntemiyle suladığını itiraf etti.
NE DEDİLER: "Bir şişeye işedim, her iki uçtaki direklere ve üst direğe döktüm ve [maçımız sırasında] Anfield Road'da bir penaltı kurtardım" dedi.
"Sonra Kırmızılar, Anfield'da yenilmezlik serisine devam etti ve Premier Lig'i kazandı!"
DAHA BÜYÜK RESİM: Liverpool, 2020'de İngiltere şampiyonu olmak için 30 yıllık bir bekleyişe son verdi.
O zamandan beri, Kırmızılar iki sezon önce bir puan farkla zirveye yükseldi.
RESİMDEKİ HİKAYE:
Liverpool, 2020'de lig şampiyonluğu için uzun süredir bekledikleri günü inanılmaz bir coşkuyla kutladı.
Peki, son şampiyonluğa da Grobbelaar yardımcı oldu mu?
Liverpool, 2020'de oynanacak yedi maç varken şampiyonluğunu ilan etti.
Opta'ya göre bu, İngiltere tarihindeki en erken şampiyonluktu.
LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Kırmızılar, Jurgen Klopp yönetiminde en kötü sezon başlangıcını yaptı.
Ve bir sonraki Premier Lig maçında, ilk galibiyetini arayan Bournemouth'u konuk edecek.
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