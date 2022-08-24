NE OLDU? Grobbelaar'a, Afrika'da bir saha lanetliyse çarenin direklere işemek olduğu söylendi ve eski kaleci, Liverpool'un 2019-20'deki şampiyonluğundan önce Anfield sahasını kendi özel yöntemiyle suladığını itiraf etti.

NE DEDİLER: "Bir şişeye işedim, her iki uçtaki direklere ve üst direğe döktüm ve [maçımız sırasında] Anfield Road'da bir penaltı kurtardım" dedi.

"Sonra Kırmızılar, Anfield'da yenilmezlik serisine devam etti ve Premier Lig'i kazandı!"

DAHA BÜYÜK RESİM: Liverpool, 2020'de İngiltere şampiyonu olmak için 30 yıllık bir bekleyişe son verdi.

O zamandan beri, Kırmızılar iki sezon önce bir puan farkla zirveye yükseldi.

RESİMDEKİ HİKAYE:

Liverpool, 2020'de lig şampiyonluğu için uzun süredir bekledikleri günü inanılmaz bir coşkuyla kutladı.