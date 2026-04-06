Liverpool, Dünya Kupası öncesinde "karmaşık dosya" konusunda net bir tavır sergilemek zorunda

Liverpool'un savunma yapısını kökünden değiştirebilecek kritik bir yaz döneminde, Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konaté futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktasında bulunuyor.

The Reds ile sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala, Fransız milli oyuncunun geleceği Anfield içinde ve dışında büyük ilgi görüyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, Konaté, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce durumunu netleştirmek için Liverpool yönetimine yoğun baskı uyguluyor ve "Kırmızılar" ile sözleşmesini uzatmak istiyor.

Müzakereler bir buçuk yıldan fazla bir süre önce başlamasına rağmen, kulübün onu kadroda tutma isteği konusunda çelişkili haberler çıkarken, taraflar hala nihai bir anlaşmaya varmaktan uzak.

26 yaşındaki savunma oyuncusu, başta Paris Saint-Germain ve Real Madrid olmak üzere önde gelen Avrupa kulüplerinin büyük ilgisini çekiyor ve bu da Liverpool'un durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Konaté'nin, çeşitli turnuvalarda 42 maça çıkıp 2 gol attığı olağanüstü bir sezon geçirdiği belirtiliyor. Bu durum, oyuncunun piyasa değerini artırıyor ve gelecekteki kararını, İngiliz kulübünün yeni yönetiminin karşı karşıya olduğu en önemli meselelerden biri haline getiriyor.