Liverpool, Dünya Kupası katılımcısına 100 milyon avroluk astronomik bir teklifte bulundu

Liverpool, Yan Diomande için tam 100 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Bu haberi Sky Deutschland ve Fabrizio Romano duyurdu. Ancak 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübü RB Leipzig, bu teklifi reddetti.

Diomande'nin adı bir süredir Liverpool ile anılıyordu. Ancak İngiliz kulübü şimdi ilk teklifini de sundu.

Teklifin toplam tutarı yaklaşık 100 milyon avro: 90 milyon avro sabit tutar ve 10 milyon avro da bonuslar.

Leipzig bu teklifi kabul etseydi, Diomande, Alexander Isak (145 milyon euro) ve Florian Wirtz (125 milyon euro) ardından Liverpool’un en pahalı transferleri arasında üçüncü sırada yer alacaktı.

Ancak Alman kulübü bu teklifi reddetti. Leipzig, yaklaşık 120 milyon avroluk bir rakam hedefliyor ve şu anda Dünya Kupası’nda forma giyen Fildişi Sahili milli oyuncusu için Paris Saint-Germain’in de aralarında bulunduğu daha fazla kulübün rekabete gireceğini öngörüyor.

Liverpool’un yakında ikinci bir teklif sunması bekleniyor. Teknik direktör Andoni Iraola’nın kulübü, Diomande’nin kişisel şartlarını ve isteklerini de zaten biliyor ve bunun sorun yaratmayacağını öngörüyor.

Leipzig, Diomande’yi geçen yıl CD Leganés’ten 20 milyon avroya transfer etmişti. O zamandan bu yana sağ ayaklı oyuncu, Leipzig formasıyla 36 resmi maça çıktı: 13 gol, 10 asist.