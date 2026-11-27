Liverpool'un iddialı bir yaz transfer dönemi için Bayern Münih orta saha oyuncusu Jamal Musiala ile Monza forveti Gustavo Varela'yı yakından takip ettiği bildiriliyor. Alman millî oyuncu formda olduğunu kanıtlarsa Liverpool, maliyetli bir transferi değerlendirmeye hazır. Kulüp, Serie A'da çıkış yapan Varela'yı kadrosuna katmak için de avantajlı konumda.

Reklam

Liverpool'dan iddialı yaz transferi planı

Football Insider'a göre Liverpool, Monza'nın gözdesi Varela 'ya ilgisinin yanı sıra Musiala için de yazın bir transfer girişimini değerlendirmeye hazır. Almanya'daki haberler, 23 yaşındaki Bayern orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesinin gelecek yaz yürürlüğe gireceğini öne sürüyor. Bu durum, oyuncuyla uzun süredir ilgilenen kulüpleri harekete geçirdi. Ancak kaynaklar, transferin “çok pahalı” olacağı uyarısında bulunuyor. Bu nedenle Liverpool'un öncelikle Musiala'nın formda olduğunu kanıtlamasını görmesi gerekiyor.

Bayern, Musiala'nın geleceğinden endişeli

Musiala, maçlar sırasında zaman zaman nöbet geçirmesine neden olan bir nörolojik rahatsızlık geliştirdikten sonra zor bir sezon geçiriyor. Yazın düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya adına çok sayıda maçta forma giymesine rağmen bu sezon Bundesliga'da şu ana kadar yalnızca bir kez ilk 11'de başladı. Bayern ise sorunun kaynağını bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Habere göre Bundesliga devi, Musiala'nın geleceğinden “endişeli” ve eski formuna dönüp dönemeyeceği konusunda şüpheci. Münih'te “çok yüksek bedelli bir sözleşmesi” bulunan oyuncuya nadiren forma giyebildiği hâlde yüksek maaş ödemek kulübü kaygılandırıyor. Bu durum, Alman futbolunda tartışmalı bir görüş alışverişine yol açtı. Liverpool da gelişmeleri yakından izliyor.

Monza forveti Liverpool'un dikkatini çekti

Musiala'yı kadrosuna katma çabasının yanı sıra Liverpool, İtalya'da hücum hattını güçlendirme arayışında da olumlu sinyaller aldı. Haberde, Premier Lig ekibinin 21 yaşındaki Monza forveti Varela'yı gelecek yaz Anfield'a transfer olmaya “ikna etmek” için avantajlı konumda olduğu belirtildi.

Reklam Reklam

Varela, 2026-27 sezonunda Serie A'nın sürpriz isimlerinden biri olarak öne çıktı ve ilk 11 lig maçında 11 gol kaydetti. Liverpool, oyuncunun hızlı yükselişini şimdiden yakından takip ediyor. Kaynaklar, Monza'nın sezon sonunda satışa sıcak bakabileceğini ancak yıldız oyuncusunu ucuza bırakmayacağını belirtiyor.

Sağlık durumu ve performans belirleyici olacak

Liverpool yaz transferi planlarını şekillendirirken önümüzdeki aylar her iki hedef için de belirleyici olacak. Bayern, Musiala'nın devam eden sağlık sorunlarının üst düzey kulüpleri caydıracağına inanıyor. Bu nedenle Liverpool, teklif vermeden önce iyileşmeye dair net işaretler bekliyor. Monza ise Varela'nın Serie A'daki yüksek gol temposu sürerse bonservis beklentisini artırmaya hazır.