'Liverpool'da Mohamed Salah'ın yerini alacak isim olarak eski Feyenoord oyuncusu gündemde'

Çeşitli İngiliz medya kaynakları, Liverpool'un Mohamed Salah'ın olası halefi olarak Yankuba Minteh'i gündemine aldığını bildiriyor. RB Leipzig'den Yan Diomande'nin transferi mümkün olmazsa, eski Feyenoord oyuncusu daha uygun maliyetli bir alternatif olarak görülüyor.

Halen 21 yaşında olan Minteh, iki sezon önce Feyenoord'da kiralık olarak oynamıştı. O dönemde Newcastle United ile sözleşmesi vardı.

De Kuip'te geçirdiği güçlü bir sezonun ardından Brighton & Hove Albion, Minteh'i kadrosuna katmak için Newcastle'a 35 milyon euro ödedi.

Minteh, iki yıldır Brighton'da vazgeçilmez bir isim. 73 resmi maçta 10 gol ve 9 asist kaydeden Gambiyalı oyuncu, özellikle bitmek bilmeyen çalışkanlığıyla taraftarların sevgisini kazanmış durumda.

Şimdi Minteh, Salah'ın olası halefi olarak gösteriliyor. Teknik direktör Arne Slot'un onu zaten tanıması, İngiltere'de büyük bir avantaj olarak görülüyor. Minteh ise Anfield'a transfer olmayı kesinlikle istiyor.

Şu an için Diomande en güçlü aday olmaya devam ediyor, ancak Fildişili oyuncu çok pahalı çıkarsa Minteh ciddi bir alternatif olabilir.

Minteh'in Brighton ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre, 20 kez milli olan oyuncunun değeri yaklaşık 40 milyon euro.