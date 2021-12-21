Liverpool, pazar günü Tottenham ile 2-2 berabere kaldı ve çarşamba günü İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Leicester ile karşı karşıya gelecek.

Premier Lig kulüpleri, Covid-19 vakalarındaki artışa rağmen pazartesi günü yapılan toplantıda fikstürlerine aynı şekilde devam etme kararı aldı.

Buna rağmen Liverpool yardımcı antrenörü Pep Lijnders, yoğunluğu sevdiklerini ancak kısa aralıklarla maça çıkmak zorunda olmalarının saçma bir durum olduğunu ifade etti.

Ne söylendi?

Gazetecilere yaptığı açıklamada Lijnders, "Yoğunluğu seviyoruz, ama hepimizin toparlanmaya ihtiyacı var. Bu konuda bize saygı duyulması gerekiyor.

“Son maçımızın üzerinden 48 saat geçtikten sonra yeniden bir maça çıkacağız. 2 günde bir maç oynamak tam bir saçmalık. Böylece, oyuncularımızın sakatlık riski artıyor.

"Takımlara ne zaman oynamak istersiniz diye sormak gerekiyor artık, çünkü çok fazla Covid-19 vakası var ve maçlara hazırlanmak için zamana ihtiyacımız oluyor” dedi.

Pep Lijnders ayrıca, Premier Lig'in Covid-19'un etkisiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda kararlar alırken kulüp yöneticilerini değil; bilim adamlarını dinlemesi gerektiğini söyledi.

Lijnders, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Benim için yöneticilerin kararı değil, bilim adamları ve doktorların kararı önemlidir.

"Onların yönergelerini izlemeliyiz. Premier Lig; CEO'lara veya yöneticilere değil, bilim adamlarına danışmalı. Çünkü sağlık her şeyin üzerinde.”

Premier Lig’de, geçen haftaki 10 maçın altısının ertelenmesiyle toplamda 90 kişinin testi pozitif çıktı ve rekor kırıldı.

Ancak buna rağmen yapılan açıklamada, kulüplere 13 futbolcusu ve 1 kalecisi sağlıklı olduğu sürece maça çıkmaları tavsiye edildi.

Liverpool’un eksikleri kimler?

Soğuk algınlığı geçiren Liverpool kaptanı Jordan Henderson’un yanı sıra Virgil van Dijk, Fabinho ve Thiago Alcantara’nın Covid-19 testleri pozitif çıktı.

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