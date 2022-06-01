Serie A'da 19. kez şampiyon olan Milan önümüzdeki sezona çok daha güçlü girmeyi hedefliyor.

Amerikalı yatırım şirketi RedBird Capital, Milan'ı 1.2 milyar euro karşılığında satın almak için anlaşma sağladı.

Kulübü şu anda, takımın eski sahibi Li Yonhgong'un iflasının ardından kontrolü ele alan Elliott Advisors isimli şirket yönetiyor.

Birkaç aydır kulübe alıcı arayan Elliott, 2010'da Liverpool'u satın alan Fenway Sports Group'un ortakları arasında yer alan RedBird ile el sıkıştı.

Milan'ın satışı nasıl gerçekleşecek?

Kulüpten yapılan açıklamaya gre devir süreci yaz boyunca devam edecek. Resmi işlemlerin Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

RedBird'ün kurucusu Gerry Cardinale bu büyük yatırım hakkında şöyle konuştu:

"Milan'ın görkemli tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Kulübü İtalyan ve dünya futbolunun zirvesindeki hakettiği yere taşıma yolunda açılacak yeni sayfada rol oynayacak olmak heyecan verici."

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

Anlaşmaya göre Elliot kulübün küçük ortağı olmaya devam edecek ve yönetim kurulunda sandalye sahibi olacak.

Şirketin yöneticilerinden Gordon Singer kulübün dört yılda kaydettiği aşamadan duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Elliott 2018'de Milan'ı devraldığında, ortada muhteşem bir tarihe sahip, fakat ciddi finansal problemleri olan ve sportif açıdan başarısız bir kulüp vardı."

"Planımız basitti: Finansal istikrarı sağlamak ve Milan'ı Avrupa futbolunda ait olduğu yere döndürmek. İkisini de başardığımıza inanıyorum."

Milan'da yeni bir dönem başlıyor

Satış haberi, Milan'ın teknik direktör Stefano Pioli yönetiminde tarihindeki 19. Serie A şampiyonluğunu kazanmasından yalnızca bir hafta sonra geldi.

Kapanış haftasında Sassuolo'yu mağlup ederek 2010/11 sezonundan bu yana ilk zaferini elde eden Milan şampiyonluğu çılgınlar gibi kutladı.

Pioli önümüzdeki sezon kadroyu güçlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefliyor. Gelen bilgilere göre; RedBird transfere büyük bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.