İngiliz devi Liverpool, Andoni Iraola'nın yeni teknik direktörü olduğunu resmen duyurdu. 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, görevden alınan Arne Slot'un yerine geçecek ve Anfield'da iki yıllık sözleşme imzaladı.

Liverpool, geçtiğimiz hafta sonu, 2027 ortasına kadar süren sözleşmesine rağmen Slot'un ayrılacağını duyurmuştu. Hollandalı teknik adam, ilk yılında The Reds'i kulüp tarihindeki 20. şampiyonluğa taşımıştı. İkinci sezon ise oldukça hayal kırıklığı yarattı ve bunun üzerine işbirliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

Geçen sezon Premier League'de beşinci sırada yer alan kulüp hızlı hareket ederek Iraola ile görüşmelere başladı. İspanyol teknik direktör, üç sezonun ardından Bournemouth'tan ayrılmaya karar vermişti ve şimdi Liverpool'da Slot'un bayrağını devralıyor.

Iraola, cesur futbol anlayışı ve veda hediyesi olarak altıncı sırada bitirmesiyle Bournemouth'ta büyük bir etki yarattı. Bu sayede Güney İngiltere'den gelen kulüp, gelecek sezon Avrupa Ligi'nin grup aşamasında mücadele edecek.

"Çok heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım," diyor Iraola kulübün web sitesinde. "Çünkü elbette Liverpool'u bilirsiniz; büyük bir kulüp olduğunu, devasa bir kulüp olduğunu, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilirsiniz. Ama içinden hissedip kulübü daha iyi tanıdıkça, her zaman özel bir kulüp olduğunu düşünmüşümdür."

"Liverpool'a ilgi duymak için çok fazla şeye gerek yok. Liverpool, Liverpool'dur. Ama elbette: atmosfer, taraftarlar, kulüp, oyuncular, benim için en iyi futbolcuları çalıştırma şansı, kupalar için mücadele etme şansı… Bundan daha cazip bir şey olabileceğini sanmıyorum. Böyle bir şeyi bulmak zor. Bu yüzden başlamayı çok sabırsızlıkla bekliyorum."

Liverpool'un yeni teknik direktörü daha önce AEK Larnaca, CD Mirandés ve Rayo Vallecano'da çalıştı. Rayo Vallecano, kısa süre önce Conference League finalinde Crystal Palace'a 1-0 yenildi. Eski orta saha oyuncusu, İspanya milli takımında 7 kez forma giydi.

Liverpool'u İngiltere'de zirveye geri döndürmek Iraola'nın görevi. Her halükarda, yeni kulübünün gelecek sezon beşinci sırada yer alması sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını biliyor.