Liverpool, Cody Gakpo için rakibiyle görüşüyor

Liverpool'un Bradley Barcola'nın menajerlik ekibi ve Paris Saint-Germain ile görüşmeler yürüttüğü, gazeteci Florian Plettenberg'in Sky Deutschland için X'te verdiği bilgiye göre kesinlik kazandı. Fabrizio Romano kısa süre önce PSG'li hücum oyuncusunun PSG ile sözleşmesini uzatmak istemediğini duyurmuş, bunun üzerine Liverpool fırsat gördü.

Plettenberg'e göre Barcola, Liverpool'un yaz transfer dönemindeki bir numaralı adayı. Teknik direktör Andoni Iraola'nın ekibi, kanat oyuncusunu İngiltere'de 1 Eylül olan son transfer gününden önce kadrosuna katmak istiyor.

Plettenberg, Barcola için yapılacak anlaşmanın Liverpool açısından karmaşık olduğunu vurguluyor. Transfer büyük ölçüde mali şartlara bağlı olacak. Transfermarkt verilerine göre PSG oyuncusunun değeri 90 milyon euro.

Ancak özellikle geçen sezon 23 yaşındaki sol kanat, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değildi. PSG'nin en önemli maçlarında kanatlarda Desiré Doué ve Khvicha Kvaratskhelia tercih edildi.

Barcola bu nedenle uzun süredir güçlü şekilde bir transferle anılıyordu ve sözleşmesinin 2028'in ortasına kadar sürmesi de Paris'ten ayrılacağı yönündeki söylentileri dindirmeye yetmedi. Şimdi Barcola sözleşmesini uzatmama kararı aldığına göre, gazeteci Ben Jacobs'a göre PSG'nin onu satmayı denemesi beklenen bir gelişme.

Çeşitli İngiliz medyalarına göre PSG, Barcola için kur çevrimiyle 160 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Hücum oyuncusunun da Liverpool'a üst düzey bir transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Barcola sol ayaklı bir kanat oyuncusu ve transfer gerçekleşirse Cody Gakpo'ya rakip olacak. Hollanda Milli Takımı oyuncusu şimdilik Liverpool'un futbolcusu olsa da bu yaz ayrılacağı yönünde söylentiler dolaşıyor.