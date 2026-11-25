Alexander Isak iki gol atarken Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti. Florian Wirtz'in son bölümdeki müthiş golü, Liverpool'un ikinci yarıda Belçika temsilcisinin baskısını aşmasına yardımcı oldu.

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Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu geçme ihtimali bulunan deplasman maçını taktiksel olgunlukla oynayarak Jan Breydel Stadyumu'nda 3-0 kazandı. Isak, Yann Sommer'in bir anlık konsantrasyon kaybından yararlanıp 13. dakikada perdeyi açtı. Liverpool'un beklenen gol değeri daha yüksek olsa da (1,97'ye 1,15), ev sahibi takım aralıklı şutlarla beraberliği ararken maç uzun süre dengede kaldı.

Maçın düğümü son çeyrekte çözüldü. Wirtz, uzak mesafeden attığı muhteşem golle teknik kapasitesini gösterip farkı ikiye çıkardı. Ardından Isak, zarif bir aşırtma vuruşla ikinci golünü attı. Liverpool, alışılmışın üzerinde topu rakibine bırakmasına (%46 topa sahip olma oranı) rağmen büyük ölçüde sağlam bir savunma düzeni sergileyerek Brugge'ü gol olasılığı düşük pozisyonlarla sınırladı. Bu sonuçla Liverpool, Merseyside derbisine hazırlanırken lig aşamasını ilk sekizde bitirme yarışındaki yerini korudu.

Kaleci ve savunma

Alisson Becker: 8/10

Deplasman ekibi için kritik bir isimdi. 1,15 xGC ile karşı karşıya kalan Alisson, beş kurtarış yaparak Brugge'ün ikinci yarıdaki baskısının gole dönüşmesini önledi. Cheveyo Tsawa'nın maçın son bölümündeki şutunda aldığı pozisyon, oyunu ne kadar iyi okuduğunu gösterdi.

Jeremie Frimpong: 6/10

Sahada ortalama olarak ileride konumlanıp Brugge'ün sol kanadını geride tuttu ancak son pasları her zamanki kadar isabetli değildi. Teknik direktör, Virgil van Dijk ile savunma düzenini sağlamlaştırmak için 73. dakikada onu oyundan aldı.

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Ronald Araujo: 7/10

Savunmanın merkezinde fiziksel üstünlüğünü ortaya koydu. Liverpool'un sekiz korneri savunmasında kilit rol oynayan Araujo, ceza sahasına gönderilen topları hava hâkimiyetiyle uzaklaştırdı.

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Jeremy Jacquet: 7/10

Genç oyuncu, Araujo'nun yanında soğukkanlı bir görüntü çizdi. Geride kalan pozisyonlara yetişme hızıyla dikkat çekti ve maç son on dakikada açılmadan önce takımının gol yememesine katkı sağladı.

Milos Kerkez: 7/10

Sol kanatta çok hareketliydi. Dokuz ikili mücadele galibiyetinin de aralarında bulunduğu 19 savunma müdahalesiyle takımının bu alandaki lideri oldu. Hücuma geçişlerde sürekli bir pas seçeneği sundu ve 4. dakikada açılış golünü atmaya yaklaştı.

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Orta saha

Dominik Szoboszlai: 7/10

Orta sahada yorulmak bilmedi. 59. dakikada kaleciyi kurtarışa zorlayan yerden şutuyla gol atmaya yaklaştı. İki kişilik ön libero hattıyla hücum arasındaki bağlantıyı kurması kritik önem taşıdı.

Trey Nyoni: 7/10

Genç oyuncu çok temiz bir performans sergiledi ve 59 pasının 54'ünde isabet bularak Liverpool'un en çok isabetli pas veren oyuncusu oldu. Alexis Mac Allister'ın yerine oyuna girmesinden önce baskı altında topu korurken yaşının ötesinde bir olgunluk gösterdi.

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Victor Muñoz: 5/10

Sağ taraftan oyuna etki etmekte zorlanan Muñoz için hayal kırıklığı yaratan bir akşamdı. 18. dakikada art arda iki fırsatı kaçırdı ve taktiksel nedenlerle ilk yarı bitmeden oyundan alındı.

Florian Wirtz: 8/10

Maçın taktiksel gidişatını değiştiren isimdi. Savunma arasındaki boşlukları mükemmel değerlendirdi ve 79. dakikada uzak mesafeden attığı nefis falso golüyle maçın sonucunu belirledi. Oyun görüşüyle son bölümde Kerkez'e de fırsatlar hazırladı.

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Bradley Barcola: 6/10

Doğrudan rakibinin üzerine gitme becerisini zaman zaman gösterdi ve 76. dakikada Sommer'i kurtarışa zorladı. Gol veya asist kaydedemese de kontra atak tehdidi, Brugge'ün beklerinin ileri çıkarken temkinli davranmasını sağladı.

Hücum

Alexander Isak: 9/10

Maçın tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Isak, golcülük içgüdüsüyle erken dakikalarda perdeyi açtı ve 82. dakikada nefis bir aşırtma vuruşla ikinci golünü atarak geceyi tamamladı. 1,05'lik bireysel xG değeriyle Liverpool'un ihtiyaç duyduğu bitiriciliği sağladı.

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Yedekler ve teknik direktör

Rio Ngumoha: 7/10

Muñoz'un yerine erken, 42. dakikada oyuna girdi ve hareketli bir görüntü çizdi. 49. dakikada Sommer'i iyi bir kurtarışa zorladı ve sağ kanada ihtiyaç duyulan enerjiyi kattı.

Alexis Mac Allister: 6/10

Oyuna kontrol sağlamak için 73. dakikada girdi. Tecrübesi, Liverpool'un son bölümü yönetmesine ve topu etkili biçimde dolaştırmasına yardımcı oldu.

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Virgil van Dijk: 6/10

Son 20 dakikada hava toplarında üstünlük ve liderlik katması için oyuna alındı. Brugge'ün son bölümdeki yoğun baskısı sırasında takımının gol yemeden maçı tamamlamasına yardımcı oldu.

Luke Chambers: Puan yok

Son bölümde Barcola'nın yerine oyuna girdi.

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Lewis Koumas: Puan yok

Son bölümde Isak'ın yerine oyuna girdi.

Andoni Iraola: 8/10

Nyoni'yi ilk 11'de başlatma kararı, genç oyuncunun pas istatistikleriyle karşılığını buldu. Muñoz'u erkenden oyundan alması da taktiksel dengesizlikleri düzeltmekten çekinmediğini gösterdi. Son bölümde Van Dijk'ın girişiyle daha sağlam bir beşli savunma düzenine dönmesi, maçın rahat bitmesini sağladı.