Liverpool - Chelsea: UEFA Süper Kupa tarihinde ilklerin gecesi

44. UEFA Süper Kupa maçında Liverpool ile Chelsea, İstanbul Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. İşte dev maç öncesi dikkat çeken detaylar.

2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ile UEFA 'ni müzesine götüren , İngiltere derbisini UEFA Süper Kupa maçına taşımayı başardı.

'deki 3. final

Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş'ın stadı olan İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak.

Bu karşılaşmadan önce 2004-05 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin efsane finalleri arasında girmeyi başaran Liverpool - karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmıştı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Liverpool, ikinci yarıda durumu 3-3'e getirmiş ve seri penaltı vuruşlarının arından kupanın sahibi olmuştu.

2008-09 sezonunda ise UEFA Kupası adıyla son kez oynanan organizasyonun finalinde ve , Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Shakhtar Donetsk, mutlu sona ulaşmıştı.

Ayrıca 2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.

Tarihte bir ilk yaşanacak

UEFA Süper Kupa tarihinde ilk defa iki İngiliz takım karşı karşıya gelecek.

Bu maçla beraber son 6 sezonun 5'inde ve toplamda sekizinci kez, aynı ülkeden iki takım kupayı kazanmak için mücadele etmiş olacak.

Yıl Maç Skor 1990 Milan - 1-1 / 2-0 1993 - Milan 0-1 / 2-0 2006 - 3-0 2014 - Sevilla 2-0 2015 Barcelona - Sevilla 5-4 2016 Real Madrid - Sevilla 3-2 2018 - Real Madrid 4-2

UEFA Süper Kupa'yı en son kazanan İngiliz takım Liverpool

2005 yılında temsilcisi 'yı 3-1 mağlup eden Liverpool, bu kupayı kazanan son İngiliz takım olma özelliğini taşıyor.

2008 ve 2017'de , 2012 ve 2013 yıllarında ise Chelsea, UEFA Süper Kupa maçlarında rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Liverpool dördüncü, Chelsea ikinci şampiyonluğunun peşinde

Altıncı kez UEFA Süper Kupa'da mücadele edecek olan Liverpool, 1977'de Hamburg'u, 2001'de 'i ve 2005'te CSKA Moskova'yı mağup ederek 3 kere kupanın sahibi oldu.

Tek şampiyonluğunu 1998 senesinde Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek alan Chelsea ise, 2012'de Atletico Madrid'e, 2013'te de Bayern Münih'e boyun eğdi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar önde

UEFA Süper Kupa'da önceki 43 şampiyonun 23'ü Avrupa Kupası / Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak gelen takımlardan çıkarken, Kupa Galipleri Kupası / UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi şampiyonları 20 kez mutlu sona ulaştı.

Liverpool ve Chelsea, 11. kez karşı karşıya geliyor

İki İngiliz takım tarihlerinde 10 kez Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların hepsi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşti.

Bu karşılaşmaların 5'i berabere biterken, 3'ünü Chelsea kazandı. Liverpool ise 2 maçtan zaferle ayrılan taraf oldu.

Tarih Skor 24.04.2005 Chelsea 0-0 Liverpool 03.05.2005 Liverpool 1-0 Chelsea 29.09.2005 Liverpool 0-0 Chelsea 06.12.2005 Chelsea 0-0 Liverpool 25.04.2007 Chelsea 1-0 Liverpool 01.05.2007 Liverpool 1-0 Chelsea 22.04.2008 Liverpool 1-1 Chelsea 30.04.2008 Chelsea 3-2 Liverpool 08.04.2009 Liverpool 1-3 Chelsea 14.04.2009 Chelsea 4-4 Liverpool

UEFA'dan tarihi görev

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Müsabakayı yönetecek Fransız hakem Stephanie Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında düdük çalacak ilk kadın hakem olacak. Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.

Stephanie Frappart, 7 Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri ile arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini de yönetmişti.