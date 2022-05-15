Liverpool'un FA Cup'ın finalinde Chelsea karşısında sakatlanan Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacakları final karşılaşmasında sahada olacağını söyledi. Kasık ağrısı nedeniyle Chelsea karşısında oyundan alınan yıldız oyuncu, sakatlığının dev finalde oynamasına engel olamayacağını açıkladı.

Salah'a ne oldu?

Wembley'de oynanan finalin 30. dakikasında acı içinde yere yığılan Salah, yerini Portekizli takım arkadaşı Diogo Jota'ya bırakmıştı.

Liverpool sağlık heyetinden Salah'a yönelik net bir açıklama gelmezken, yıldız oyuncu maçın ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada bu durumun finalde oynamasını etkilemeyeceğini söyledi.

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da Salah ve Virgil van Dijk'ın sezonu kapatacaklarını düşünmediğini açıkladı. İki oyuncuyla da maçtan sonra konuştuğunu dile getiren Alman futbol adamı, her iki oyuncunun da pazar günü yapılacak idmana katılamayacağını ancak sonrasında hazır olacaklarını söyledi.

Salah ne kadar önemli?

Bu sezon üst düzey bir performans sergileyen Mısırlı yıldız Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 30 gol atmayı başardı. Liverpool'un dört kupa hedefine öncülük eden Salah'ın 28 Mayıs'ta oynanacak Real Madrid finalinde sahada olmayı çok istemesinin bir diğer nedeni de iki takımın finaldeki son randevusunda sakatlanıp, maçı yarıda bırakmış olması.

Daha fazla okuma