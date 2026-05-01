Liverpool - Chelsea maçına bilet nasıl alınır: Premier Lig fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Liverpool, 9 Mayıs Cumartesi günü Anfield'da Chelsea'yi ağırlayacak. Avrupa kupalarına katılma hakkı ve ilk dört sırayı alma hedeflerinin söz konusu olduğu bu maç, sezonun sonlarına doğru oynanacak kritik bir karşılaşma olacağa benziyor.

Liverpool şu anda Premier League'de 4. sırada yer alırken, Chelsea 8. sırada bulunuyor. Kırmızılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Manchester United ve Aston Villa ile kıyasıya bir mücadele veriyor.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Liverpool - Chelsea maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Premier Lig'de Liverpool - Chelsea maçı ne zaman oynanacak?

Liverpool - Chelsea Premier League maç biletleri nasıl alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Son dakika biletleri arıyorsanız, taraftarlar genellikle StubHub gibi ikincil satış platformlarından bilet satın almayı tercih ediyor.

Liverpool - Chelsea maçından ne beklemeli?

Liverpool, Aston Villa'ya karşı şu anda küçük bir avantajla ilk dört yarışının tam ortasında bulunuyor. Kırmızılar, evlerinde önemli bir direnç gösterdi ve 25 Nisan'da Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Bu performans, ayın başlarında PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinden hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendikten sonra çok ihtiyaç duyulan bir moral oldu.

Bu arada Chelsea, zorlu bir lig sezonunu kurtarmaya ve FA Cup finaline doğru ivme kazanmaya çalışıyor. The Blues, ligde istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor ve 21 Nisan'da Brighton'a 3-0 yenildi, ancak bu sezon büyük bir takım olduklarını kanıtladılar. 4 Ekim'de Stamford Bridge'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek bu sezon Reds'e karşı şimdiden üstünlük sağladılar.

Taraftarlar, Liverpool'u ilk dört sıraya taşımak isteyen Mohamed Salah'ı yakından takip edecek, Chelsea ise baskı altında zaman zaman zayıf görünen Liverpool savunmasını aşmak için Cole Palmer'ın yaratıcılığına güvenecek.

Takım haberleri ve kadrolar









Form

Karşı Karşıya Maç Sonuçları

Puan Durumu



