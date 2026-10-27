Liverpool-Chelsea EFL Kupası maçı öncesi

Lig Kupası - Hafta 4 28 Eki 2026 - 16:00 Anfield

Liverpool, 28 Ekim Çarşamba günü Carabao Kupası'nda Chelsea'yi Anfield'da ağırlayacak. Maç, EST ile 17.00'de, GMT ile 19.00'da başlayacak. Andoni Iraola'nın takımı son dönemdeki iyi sonuçlarını ve performanslarını sürdürebilecek mi?

Iraola yönetimindeki Liverpool sonunda ritmini buldu

Liverpool, tüm kulvarlarda üst üste dört maç kazandı. Son olarak etkileyici bir performans sergileyen Brighton'ı yenerek bu sezon Anfield'daki ilk Premier League galibiyetini aldı. Bu seride LASK ve Brentford karşısında deplasmanda alınan galibiyetlerin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e karşı kazanılan 4-3'lük iç saha maçı da var. Iraola, takımının savunmadaki açıklarını gidermek isteyecektir. Liverpool son beş maçının yalnızca birini gol yemeden tamamladı.

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Yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen Isak ve Barcola katkı vermeye başladı

İsveçli forvet Alexander Isak, Brighton karşısında bu sezonki altıncı golünü atarken takıma yeni katılan Bradley Barcola, eski Newcastle oyuncusunun golünün asistini yaptı.

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Anfield deplasmanı öncesi Chelsea'de moraller bozuk

Chelsea, Premier League'deki son maçında Tottenham Hotspur'a evinde 2-0 yenildi. Bu, Tottenham'ın Stamford Bridge'de çıktığı 37 Premier League maçındaki yalnızca ikinci galibiyetiydi. Bu sonucun Chelsea taraftarlarının hoşuna gitmeyeceği açık. Takımın son dönemdeki istikrarsızlığını, Premier League'deki son beş maçında aldığı iki mağlubiyet, iki galibiyet ve bir beraberlik özetliyor.

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Önemli istatistikler, sakatlıklar ve cezalar

Liverpool, Chelsea'yi ağırladığı son beş maçta yenilmedi.

Cole Palmer, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Chelsea'de cezalı. Emi Martinez ve Joao Pedro ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Muhtemel 11'ler

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool'un bu Carabao Kupası maçında başında Andoni Iraola olacak. Ancak şu aşamada muhtemel ilk 11, sakatlık listesi veya cezalı oyunculara ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Güncellemeler maç saatine yaklaşıldığında eklenecek.

Chelsea'nin başında ise Xabi Alonso bulunuyor. Ancak takımın kadrosu, sakatlıkları veya cezalı oyuncuları hakkında da şu an için doğrulanmış bilgi yok. Maç öncesinde yeni takım haberlerinin açıklanması bekleniyor.

Form durumu

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçından dördünü kazanarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle çıkıyor. Bu süreçteki tek yenilgisini 11 Ekim'de Premier League'de Manchester City karşısında 3-0'lık skorla aldı. O tarihten bu yana üst üste dört maç kazanan Liverpool'un galibiyetleri arasında Şampiyonlar Ligi'nde LASK deplasmanında aldığı 3-6'lık sonuç ve Villarreal karşısındaki 4-3'lük galibiyet de bulunuyor. Bu beş maçta 16 gol atıp 9 gol yemesi, zaman zaman savunmada açık verse de hücumda ne kadar üretken olduğunu gösteriyor. Son maçında ise 25 Ekim'de Brighton'ı Premier League'de 2-0 yendi.

Chelsea, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında 24 Ekim'de Tottenham Hotspur'a 2-0 yenildi. Öncesinde Bournemouth'u 5-1 yenip Everton deplasmanında 2-0 kazandı, ancak bu beş maçlık süreçte Brentford'a da 3-0 mağlup oldu. Hull City ile 2-2 berabere kalmasıyla birlikte Chelsea, bu kupa maçına dalgalı bir form grafiğiyle geliyor.

İkili rekabet

İki takım son olarak 9 Mayıs 2026'da Premier League'de karşılaştı ve Anfield'daki maç 1-1 sona erdi. Ondan önce Chelsea, evinde Ekim 2025'te 2-1, Mayıs 2025'te ise 3-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Liverpool iki, Chelsea iki galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Verilerde yer alan önceki tek Carabao Kupası karşılaşması ise Şubat 2024'te Chelsea'nin sahasında Liverpool'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.