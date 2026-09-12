Liverpool büyük hayal kırıklığı yarattı ve dört maçta üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Liverpool, cumartesi öğleden sonra son derece hayal kırıklığı yaratan bir maçta Fulham ile berabere kaldı. Anfield'da iki takım da gol atmayı başaramadı: 0-0.

Liverpool'da Virgil van Dijk ve Ryan Gravenberch olmak üzere iki Hollandalı maça ilk 11'de başladı. Jeremie Frimpong ve Cody Gakpo ise yedek kulübesinde kaldı, ancak ikinci yarıda oyuna girdiler. Gakpo bunu sağ kanatta yaptı. Fulham'da ayrıca Kenny Tete de sonradan oyuna dahil oldu.

Andoni Iraola'nın takımı maçta kontrolü ele almakta zorlandı. Alexander Isak'ın yandan auta giden şutu ve Víctor Muñoz üzerinden fırsatlar üretildi, ancak diğer tarafta da Liverpool birkaç kez ciddi tehlike atlattı.

Zira Alisson Becker, Gravenberch'e kendi ceza sahasının hemen önünde yoğun baskı altındayken pas vermeyi tercih etti. Bu tercih neredeyse tamamen ters tepti: Gonzalo García şutunu çekti, ancak etkili bir maç çıkaran Jérémy Jacquet topu çizgiden çıkardı. Antonee Robinson da gole elverişli bir pozisyona girdi, fakat Amerikalı oyuncu kafa vuruşunda topu auta gönderdi.

Liverpool, devre arasında oyunu değiştirmesi gerektiğinin farkına vardı, ancak Kırmızılar'ın oyunu oldukça tutuk kalmayı sürdürdü. Sonradan oyuna giren Gakpo ve Frimpong da buna fazla etki edemedi.

Son bölümde ise galibiyete belki de daha fazla yaklaşan taraf Fulham oldu. Joshua King, Alisson'a çok kritik bir kurtarış yaptırdı, ancak gol yine de gelmedi. Ardından Isak, uzatma dakikalarında çok büyük bir kafa fırsatı yakaladı, fakat vuruşu yandan auta gitti.

Liverpool için bu, Premier League sezonundaki üçüncü beraberlik oldu. Geçen hafta sadece Ipswich Town karşısında kazanılmıştı (0-2). Fulham içinse bu, sezonun ilk puanı.