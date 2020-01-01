Pep Guardiola: "Liverpool buraya kanlarında alkol olmadan gelmişti"

Manchester City teknik patronu, Liverpool karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından oyuncularını kutladı.

Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada çok iyi bir performans sergilediklerine değinen Guardiola, "Şampiyonu, sıra dışı bir takımı yendik. Cesur bir şekilde oynadık, onlar da öyleydi. Futbolumuzu oynamaya çalıştık ve riskler aldık." dedi.

Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen maça çok konsantre bir şekilde çıktığını belirten Guardiola, şöyle devam etti: "Çok sıkı pres yapıyorlardı ama dar alanda çok iyi işler yaptık. Bu bizim için önemliydi. Maça çıkarken Liverpool'u alkışladık ama o kadar konsantre olmuşlardı ki bize teşekkür bile etmediler. Maçta da ne kadar istekli olduklarını gördük. Bu hafta buraya gelene kadar çok fazla bira içtiler ama buraya geldiklerine kanlarında alkol yoktu. Bu yüzden takımımı kutluyorum."