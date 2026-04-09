Andrew Robertson, bu sezonun ardından Liverpool'dan ayrılacak. Premier League kulübü bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. 32 yaşındaki sol bek oyuncusunun Anfield'daki sözleşmesi sona eriyor ve uzatılmayacak.

Bu, Liverpool'un önümüzdeki yaz iki kulüp ikonuyla vedalaşacağı anlamına geliyor. Daha önce Mohamed Salah'ın da bu yaz Anfield'dan ayrılacağı açıklanmıştı.

Robertson, 2017 yılından beri Liverpool'da forma giyiyor. Kulüp, onu o dönemde Hull City'den 9 milyon euroya transfer etmişti. O zamandan beri İskoç oyuncu, The Reds formasıyla 373 maça çıktı ve bu maçlarda 13 gol ve 69 asist kaydetti.

Robertson, yıllardır Liverpool'un sol bek pozisyonunda vazgeçilmez bir isimdi. Ancak geçen yıl Milos Kerkez transfer edildi ve o zamandan beri teknik direktör Arne Slot, sol bek pozisyonunda genellikle Macar oyuncuyu tercih ediyor.

Robertson, Liverpool ile büyük başarılara imza attı. Bunlar arasında iki kez lig şampiyonluğu, bir kez Şampiyonlar Ligi, bir kez FA Cup ve iki kez EFL Cup şampiyonluğu bulunuyor.

Geçtiğimiz kış Robertson, Tottenham Hotspur'a transfer olacağı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak iki kulüp o dönemde bir anlaşmaya varamamıştı. Defans oyuncusunun önümüzdeki yaz kariyerine nerede devam edeceği henüz bilinmiyor.

Robertson, İskoçya milli takımında 92 kez forma giydi. Bu yaz, İskoçya ile Brezilya, Fas ve Haiti'nin bulunduğu grupta Dünya Kupası'nda mücadele edecek.