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Liverpool-Brighton & Hove Albion Premier Lig maçı öncesi: Andoni Iraola'nın Liverpool'u, formda Brighton'ı durdurmayı hedefliyor

Liverpool - Brighton & Hove Albion
Premier Lig
Liverpool
Brighton & Hove Albion

Son iki maçında attığı dokuz gol, Brighton’ı Liverpool için zorlu bir rakip hâline getiriyor. Ancak Andoni Iraola’nın ekibi de yakaladığı müthiş ivme ve formda Alexis Mac Allister ile bu pazar Anfield’a geliyor.

Liverpool - Brighton & Hove Albion: Maç bilgileri

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Premier Lig - Hafta 8
Anfield

Liverpool F.C., Premier League sezonunun 8. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) Anfield'da Brighton & Hove Albion F.C.'yi ağırlayacak.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Iraola'nın Liverpool'u, formda Brighton karşısında evindeki yenilmezliğini korumaya hazır

Andoni Iraola'nın Liverpool'u, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan dolu maçta Villarreal'i 4-3 yenmenin moraliyle Premier League'e dönüyor. Manchester City karşısında ligde aldığı önceki yenilginin ardından Brentford'u 2-1 mağlup edip Avrupa'da da kazanan Liverpool, evindeki yenilmezliğini korumayı hedefliyor. Ancak Fabian Hürzeler'in Brighton'ı ciddi bir tehdit oluşturuyor: Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 mağlup eden Brighton, son iki maçında attığı toplam dokuz golle Merseyside'a geliyor.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Kilit mücadele: Alexis Mac Allister - Pascal Groß

Formda orta saha oyuncusu: Brighton'ın eski yıldızı Alexis Mac Allister, Liverpool'da çok formda. Hafta içinde Villarreal karşısında iki gol atan oyuncu, son iki maçındaki gol sayısını dörde çıkardı.

Oyunun yönlendiricisi: Alman veteran Pascal Groß, Brighton'ın orta sahasının temel direği. Liverpool'un hücuma hızlı çıkmasını engellemek için Groß'un merkezde Mac Allister ve Ryan Gravenberch'in oyununu bozması gerekiyor.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Maça bakış: İkili rekabetteki üstün performansı ve merkezdeki üst düzey hücum gücüyle Liverpool, Anfield'da maçın açık ara favorisi. Ancak Hürzeler'in Brighton'ı, maça erken bir ön alan baskısıyla başlayıp Liverpool'un hafta içindeki Avrupa maçından kalan olası savunma yorgunluğundan yararlanmaya çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Brighton & Hove Albion kadroları

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Diziliş
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
Liverpool

İlk 11

Brighton & Hove Albion

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Iraola
  • F. Hurzeler

Liverpool, önemli sayıda A takım oyuncusundan yoksun olarak bu maça çıkacak. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong ve Dominik Szoboszlai, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor. Iraola, maç öncesinde kadroya ilişkin yeni bilgiler verecek.

Brighton'da da önemli eksikler var. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer ve Yankuba Minteh forma giyemeyecek. Hurzeler'in cezalı oyuncusu bulunmuyor; takıma ilişkin diğer bilgiler maç yaklaştığında netleşecek.

Liverpool

Sakatlıklar ve Cezalar

Brighton & Hove Albion

Form durumu

LIV

LIV - Form

BOU
K0-1
MCI
K0-3
LAS
K3-6
BRE
K1-2
VIL
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BHA

BHA - Form

ARS
K3-0
SUN
K0-2
KZA
K4-0
CRY
K5-0
JAB
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/0
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
0/5

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Brentford'u 2-1 yendi; Şampiyonlar Ligi'nde de LASK karşısında 6-3'lük galibiyet elde etti. Bu serideki tek yenilgisini Etihad'da Manchester City'ye 3-0 mağlup olarak aldı. Liverpool, beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Brighton, son beş maçının tamamını kazanırken 14 gol attı ve yalnızca üç gol yedi. Son maçında Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 yendi. Ondan önce de Konferans Ligi'nde FK Kauno Zalgiris'i 4-0 mağlup etti. Bu süreçte Arsenal'i 3-0, Manchester United'ı da Carabao Cup'ta 3-2 yenen Brighton, ligin formuyla öne çıkan takımı konumunda.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimBrighton & Hove Albion
3
0
2
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
FA Kupası
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
10Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı; Brighton, Premier League'deki o maçta Liverpool'u Amex Stadium'da 2-1 yendi. Son beş karşılaşmada Liverpool, Brighton'ın bir galibiyetine karşı üç galibiyetle üstün durumda; bu seride Brighton'ın bir galibiyeti daha bulunuyor. Liverpool'un bu süreçteki en dikkat çekici sonucu, Şubat 2026'da Anfield'da aldığı 3-0'lık FA Cup galibiyetiydi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
8701209+1121
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
K
K
K
K
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
K
K
K
K
B
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
K
K
K
B
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
B
K
B
K
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
B
B
K
B
K
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
K
K
K
K
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
K
K
B
K
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
B
K
B
K
B
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
B
K
B
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
B
K
K
K
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
K
K
K
K
B
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
K
K
B
K
B
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
K
K
K
B
B
16
M. UnitedM. UnitedMUN
81431013-37
K
B
B
B
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
K
B
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
B
K
K
K
K
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
B
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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