Liverpool - Brighton & Hove Albion: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool F.C., Premier League sezonunun 8. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) Anfield'da Brighton & Hove Albion F.C.'yi ağırlayacak.

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Iraola'nın Liverpool'u, formda Brighton karşısında evindeki yenilmezliğini korumaya hazır

Andoni Iraola'nın Liverpool'u, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan dolu maçta Villarreal'i 4-3 yenmenin moraliyle Premier League'e dönüyor. Manchester City karşısında ligde aldığı önceki yenilginin ardından Brentford'u 2-1 mağlup edip Avrupa'da da kazanan Liverpool, evindeki yenilmezliğini korumayı hedefliyor. Ancak Fabian Hürzeler'in Brighton'ı ciddi bir tehdit oluşturuyor: Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 mağlup eden Brighton, son iki maçında attığı toplam dokuz golle Merseyside'a geliyor.

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Kilit mücadele: Alexis Mac Allister - Pascal Groß

Formda orta saha oyuncusu: Brighton'ın eski yıldızı Alexis Mac Allister, Liverpool'da çok formda. Hafta içinde Villarreal karşısında iki gol atan oyuncu, son iki maçındaki gol sayısını dörde çıkardı.

Oyunun yönlendiricisi: Alman veteran Pascal Groß, Brighton'ın orta sahasının temel direği. Liverpool'un hücuma hızlı çıkmasını engellemek için Groß'un merkezde Mac Allister ve Ryan Gravenberch'in oyununu bozması gerekiyor.

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Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Maça bakış: İkili rekabetteki üstün performansı ve merkezdeki üst düzey hücum gücüyle Liverpool, Anfield'da maçın açık ara favorisi. Ancak Hürzeler'in Brighton'ı, maça erken bir ön alan baskısıyla başlayıp Liverpool'un hafta içindeki Avrupa maçından kalan olası savunma yorgunluğundan yararlanmaya çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool, önemli sayıda A takım oyuncusundan yoksun olarak bu maça çıkacak. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong ve Dominik Szoboszlai, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor. Iraola, maç öncesinde kadroya ilişkin yeni bilgiler verecek.

Brighton'da da önemli eksikler var. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer ve Yankuba Minteh forma giyemeyecek. Hurzeler'in cezalı oyuncusu bulunmuyor; takıma ilişkin diğer bilgiler maç yaklaştığında netleşecek.

Form durumu

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Brentford'u 2-1 yendi; Şampiyonlar Ligi'nde de LASK karşısında 6-3'lük galibiyet elde etti. Bu serideki tek yenilgisini Etihad'da Manchester City'ye 3-0 mağlup olarak aldı. Liverpool, beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Brighton, son beş maçının tamamını kazanırken 14 gol attı ve yalnızca üç gol yedi. Son maçında Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 yendi. Ondan önce de Konferans Ligi'nde FK Kauno Zalgiris'i 4-0 mağlup etti. Bu süreçte Arsenal'i 3-0, Manchester United'ı da Carabao Cup'ta 3-2 yenen Brighton, ligin formuyla öne çıkan takımı konumunda.

İkili rekabet

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı; Brighton, Premier League'deki o maçta Liverpool'u Amex Stadium'da 2-1 yendi. Son beş karşılaşmada Liverpool, Brighton'ın bir galibiyetine karşı üç galibiyetle üstün durumda; bu seride Brighton'ın bir galibiyeti daha bulunuyor. Liverpool'un bu süreçteki en dikkat çekici sonucu, Şubat 2026'da Anfield'da aldığı 3-0'lık FA Cup galibiyetiydi.

Puan durumu