24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoBrighton & Hove Albion
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Liverpool-Brighton & Hove Albion Premier League maçı öncesi: Andoni Iraola’nın Liverpool’u formda Brighton & Hove Albion’ı durdurmayı hedefliyor

Liverpool - Brighton & Hove Albion
Premier Lig
Liverpool
Brighton & Hove Albion

Son iki maçında attığı dokuz gol Brighton'ı Liverpool için zorlu bir rakip hâline getiriyor. Ancak Andoni Iraola'nın ekibi de yakaladığı müthiş ivmeyi ve formda Alexis Mac Allister'ı bu pazar Anfield'a taşıyacak.

Liverpool - Brighton & Hove Albion: Maç detayları

crest
Premier Lig - Hafta 8
Anfield

Liverpool F.C., Premier League sezonunun 8. haftasında Brighton & Hove Albion F.C.'yi 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) Anfield'da ağırlayacak.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Iraola'nın Liverpool'u, formda Brighton'a karşı evindeki başarılı performansını sürdürmek istiyor

Andoni Iraola'nın Liverpool'u, salı gecesi heyecan dolu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Villarreal'i 4-3 mağlup etmenin moraliyle Premier League'e dönüyor. Manchester City karşısında ligde aldığı yenilginin ardından Brentford'u 2-1 yenip Avrupa'da da galip gelen Liverpool, evindeki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ancak Fabian Hürzeler'in Brighton'ı ciddi bir tehdit oluşturuyor: Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 mağlup eden Brighton, son iki maçında dokuz gol atarak Merseyside'a geliyor.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Kilit eşleşme: Alexis Mac Allister - Pascal Groß

Formda orta saha oyuncusu: Brighton'ın eski yıldızı Alexis Mac Allister, Liverpool'da müthiş bir form yakaladı. Hafta içinde Villarreal'e karşı iki gol atan oyuncu, son iki maçındaki gol sayısını dörde çıkardı.

Oyunun yönlendiricisi: Alman veteran Pascal Groß, Brighton'ın orta sahasının temel taşı. Liverpool'un savunmadan hücuma hızla çıkmasını önlemek için Groß'un merkezde Mac Allister ve Ryan Gravenberch'i durdurması gerekiyor.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Maça dair değerlendirme: İkili rekabetteki üstün performansı ve merkezdeki yüksek hücum gücüyle Liverpool, Anfield'daki maçın güçlü favorisi. Ancak Hürzeler'in Brighton'ı, maça önde baskıyla başlayıp Liverpool'un hafta içindeki Avrupa maçından kalan savunma yorgunluğundan yararlanmaya çalışacak.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Liverpool vs Brighton & Hove Albion Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • A. Iraola

Liverpool, bu maça A takımından önemli sayıda oyuncusu olmadan çıkacak. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong ve Dominik Szoboszlai, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor. Iraola, başlama vuruşundan önce kadroya ilişkin yeni bilgiler verecek.

Brighton'da da önemli eksikler var. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer ve Yankuba Minteh forma giyemeyecek. Hurzeler'in cezalı oyuncusu bulunmuyor; takıma ilişkin diğer bilgiler maç yaklaştığında netleşecek.

Form durumu

LIV

LIV - Form

BOU
K0-1
MCI
K0-3
LAS
K3-6
BRE
K1-2
VIL
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BHA

BHA - Form

MUN
K2-3
ARS
K3-0
SUN
K0-2
KZA
K4-0
CRY
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Brentford'u 2-1 yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında da 6-3'lük galibiyet elde etti. Bu süreçteki tek yenilgisini Etihad'da Manchester City'ye 3-0 kaybederek aldı. Liverpool, beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Brighton, son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 14 gol atıp yalnızca üç gol yedi. Son olarak Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 yenen Brighton, bir önceki maçında Konferans Ligi'nde FK Kauno Zalgiris'i 4-0 mağlup etmişti. Brighton, aynı dönemde Carabao Cup'ta Arsenal'i 3-0, Manchester United'ı ise 3-2 yenerek ligde formuyla öne çıkan takım oldu.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimBrighton & Hove Albion
3
0
2
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
FA Kupası
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
10Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı; Brighton, Premier League'de Amex Stadium'da Liverpool'u 2-1 yendi. Son beş karşılaşmada Liverpool, Brighton'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. Bu seride Brighton'ın bir galibiyeti daha bulunuyor. Liverpool'un bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Şubat 2026'da Anfield'da aldığı 3-0'lık FA Cup galibiyetiydi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
K
B
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin