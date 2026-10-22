Liverpool - Brighton & Hove Albion: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool F.C., Premier League sezonunun 8. haftasında Brighton & Hove Albion F.C.'yi 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) Anfield'da ağırlayacak.

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Iraola'nın Liverpool'u, formda Brighton'a karşı evindeki başarılı performansını sürdürmek istiyor

Andoni Iraola'nın Liverpool'u, salı gecesi heyecan dolu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Villarreal'i 4-3 mağlup etmenin moraliyle Premier League'e dönüyor. Manchester City karşısında ligde aldığı yenilginin ardından Brentford'u 2-1 yenip Avrupa'da da galip gelen Liverpool, evindeki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ancak Fabian Hürzeler'in Brighton'ı ciddi bir tehdit oluşturuyor: Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 mağlup eden Brighton, son iki maçında dokuz gol atarak Merseyside'a geliyor.

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Kilit eşleşme: Alexis Mac Allister - Pascal Groß

Formda orta saha oyuncusu: Brighton'ın eski yıldızı Alexis Mac Allister, Liverpool'da müthiş bir form yakaladı. Hafta içinde Villarreal'e karşı iki gol atan oyuncu, son iki maçındaki gol sayısını dörde çıkardı.

Oyunun yönlendiricisi: Alman veteran Pascal Groß, Brighton'ın orta sahasının temel taşı. Liverpool'un savunmadan hücuma hızla çıkmasını önlemek için Groß'un merkezde Mac Allister ve Ryan Gravenberch'i durdurması gerekiyor.

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Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Maça dair değerlendirme: İkili rekabetteki üstün performansı ve merkezdeki yüksek hücum gücüyle Liverpool, Anfield'daki maçın güçlü favorisi. Ancak Hürzeler'in Brighton'ı, maça önde baskıyla başlayıp Liverpool'un hafta içindeki Avrupa maçından kalan savunma yorgunluğundan yararlanmaya çalışacak.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Liverpool, bu maça A takımından önemli sayıda oyuncusu olmadan çıkacak. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong ve Dominik Szoboszlai, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor. Iraola, başlama vuruşundan önce kadroya ilişkin yeni bilgiler verecek.

Brighton'da da önemli eksikler var. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer ve Yankuba Minteh forma giyemeyecek. Hurzeler'in cezalı oyuncusu bulunmuyor; takıma ilişkin diğer bilgiler maç yaklaştığında netleşecek.

Form durumu

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Brentford'u 2-1 yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında da 6-3'lük galibiyet elde etti. Bu süreçteki tek yenilgisini Etihad'da Manchester City'ye 3-0 kaybederek aldı. Liverpool, beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Brighton, son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 14 gol atıp yalnızca üç gol yedi. Son olarak Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 yenen Brighton, bir önceki maçında Konferans Ligi'nde FK Kauno Zalgiris'i 4-0 mağlup etmişti. Brighton, aynı dönemde Carabao Cup'ta Arsenal'i 3-0, Manchester United'ı ise 3-2 yenerek ligde formuyla öne çıkan takım oldu.

İkili rekabet

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı; Brighton, Premier League'de Amex Stadium'da Liverpool'u 2-1 yendi. Son beş karşılaşmada Liverpool, Brighton'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. Bu seride Brighton'ın bir galibiyeti daha bulunuyor. Liverpool'un bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Şubat 2026'da Anfield'da aldığı 3-0'lık FA Cup galibiyetiydi.