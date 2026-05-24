Liverpool - Brentford yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Liverpool - Brentford maçı Viaplay üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool'da Arne Slot, uzun bir sakatlar listesiyle uğraşmak zorunda. Stefan Bajcetic, Jeremie Frimpong, Alisson Becker, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo ve Hugo Ekitike sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Tahmin edilen kadroda kalede Mamardashvili, savunmada Gomez, Van Dijk, Konate ve Kerkez yer alıyor. Jones, Szoboszlai, Gravenberch ve Mac Allister orta sahayı oluştururken, Ngumoha ve Gakpo forvette yer alıyor.

Brentford'da Rico Henry, Antoni Milambo ve Fabio Carvalho forma giyemeyecek. Teknik direktör Keith Andrews'un elinde ise tam kadro bulunuyor. Tahmin edilen kadroda kaleyi Kelleher korurken, savunmanın merkezinde Collins ve Ajer, kanatlarda ise Kayode ve Lewis-Potter yer alıyor. Damsgaard, Janelt ve Jensen orta sahayı oluştururken, Ouattara, Yarmoliuk ve Igor Thiago hücum üçgenini oluşturuyor. Maçın başlamasına yakın zamanda yeni güncellemeler eklenecektir.

Son dönemdeki performans

Liverpool, sezonun son dönemini zorlu bir şekilde geçiriyor. Son beş Premier League maçında takım iki galibiyet aldı, bir kez berabere kaldı ve iki kez mağlup oldu. En son sonuç, Aston Villa'ya karşı 4-2'lik bir iç saha mağlubiyetiydi ve bu sonuç, Anfield'daki belirsizliği daha da artırdı. Daha önce Liverpool, Manchester United'a da evinde 3-2 yenilmişti, ancak bu yenilgi, Everton'a karşı 1-2'lik galibiyetle kısmen telafi edildi. Beş maçta Liverpool dokuz gol attı ancak dokuz gol de yedi; bu durum, savunmadaki zayıflığı ortaya koyuyor.

Brentford inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. The Bees, son beş maçında bir galibiyet, iki mağlubiyet ve iki beraberlik aldı. En son maç, Crystal Palace deplasmanında 2-2 berabere sonuçlandı. Mayıs ayı başlarında West Ham United'a karşı alınan 3-0'lık galibiyet, Brentford'un en iyi haliyle yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Toplamda Brentford, bu beş maçta altı gol attı ve sekiz gol yedi.

Karşılaşmalar

Liverpool ve Brentford arasındaki karşılaşmalarda net bir eğilim görülmüyor. En son karşılaşma, Ekim 2025'te Brentford'un sahasında oynandı ve The Bees'in 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı; bu sonuç, Brentford'un Liverpool'a zor anlar yaşatabileceğini gösterdi. Verilerdeki diğer dört karşılaşmada Liverpool üç kez galip gelirken, Brentford da Ocak 2025'te kendi sahasında 0-2 mağlup oldu. Bu seriler, Brentford'un kendi sahasında deplasmana göre daha tehlikeli olduğunu, ancak Liverpool'un genel olarak üstün bir performans sergilediğini gösteriyor.

Puan durumu

Premier Lig'in son sıralamasında Liverpool beşinci sırada yer alırken, Brentford dokuzuncu sırada bulunuyor. Liverpool için bu beşinci sıra, son haftadaki sonuçlara bağlı olarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansının hâlâ mümkün olduğu anlamına geliyor. Brentford ise sezonu orta sıralarda tamamlıyor; bu, en üst lige sadece beş yıl önce geri dönen bir kulüp için sağlam bir performans.