Bradley Barcola, birkaç gün içinde kendisini Liverpool oyuncusu olarak adlandırabilir. İngiliz devi, Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusuyla ilgili görüşmelerde dikkat çekici bir ek ödeme yapmaya hazır. Gazeteci Ben Jacobs'a göre Liverpool, normalde satış yapan kulüp tarafından ödenen 5 milyon euroluk bir bedeli üstleniyor.

Transfer görüşmelerinde The Reds'in birçok önemli yöneticisi yer aldı. Jacobs, Mike Gordon'ın (Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un başkanı), Billy Hogan'ın (Liverpool CEO'su) ve Richard Hughes'un (teknik direktör) Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusuyla ilgili görüşmelerde rol oynadığını aktarıyor.

Gordon'ın, perşembe akşamı Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bu ek ödeme konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Jacobs'a göre Liverpool, bonservis bedeline ek olarak Barcola'nın eski kulübü Olympique Lyon'a 5 milyon euro daha ödeyecek.

Bu ödeme, dayanışma katkı payı olarak adlandırılan kalemle ilgili. Buna göre bonservis bedelinin bir bölümü, normal şartlarda bir oyuncuyu 12 ile 23 yaşları arasında yetiştiren kulüplere ödenir. Barcola'nın durumunda bundan faydalanan kulüp Lyon oluyor.

Asıl dikkat çeken nokta ise Liverpool'un bu maliyeti üstlenmesi. Jacobs'a göre dayanışma katkı payı genellikle satış yapan kulüp tarafından ödeniyor, ancak Liverpool bu tutarı kendisinin karşılamasına karar verdi. Böylece İngiliz kulübü, görüşmelerde dikkat çekici ölçüde esnek bir tutum sergiledi.

Barcola, altyapı eğitiminin büyük bölümünü Lyon'da aldı ve sonunda burada A takıma yükseldi. Fransız hücum oyuncusu, Ocak 2024'te Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve burada gelişimini sürdürerek Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri hâline geldi.

Jacobs, cumartesi sabahı Liverpool'un 123 milyon euro ödeyeceğini, bu rakamın bonuslarla birlikte 144 milyona kadar çıkabileceğini bildirdi. Anlaşmanın resmî olarak önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



