Yaz transfer dönemini sönük geçiren Liverpool, önümüzdeki sene için transferdeki önceliğini şimdiden netleştirdi.

Geçtiğimiz sezon özellikle savunma bölgesinde büyük bir sakatlık krizi yaşayan Liverpool, beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.

Bunun üzerine sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum’u da Paris Saint-Germain’e kaptıran İngiliz devi, buna karşın transfer döneminde etkin bir rol üstlenmemişti.

RB Leipzig’den Ibrahima Konate ile stoper hattını kuvvetlendiren Liverpool, Wijnaldum’un yerini ise şimdilik genç oyuncu Harvey Elliot ile doldurdu. Ancak Klopp, uzun vadede bu bölgeye yıldız bir ismin takviye edilmesini istiyor.

Liverpool’da hedef Bellingham

İngiliz basınından The Daily Star’ın haberine göre Liverpool, Borussia Dortmund’un genç İngiliz oyuncusu Jude Bellingham için girişimlerde bulunmayı hedefliyor.

Haberde Manchester United’ın da takip ettiği bilinen genç oyuncu için Liverpool, 80 milyon pound’u gözden çıkardığına yer veriliyor. Transfer bu fiyata gerçekleşirse, Bellingham Liverpool tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

Oyuncunun milli takımdan arkadaşı ve Liverpool kaptanı Jordan Henderson da bu muhtemel transferde kritik bir rol üstlenebilir.

Southgate’den Bellingham’a övgü

Dortmund’daki yükselişini İngiltere Milli Takımı’nda da sürdüren 18 yaşındaki oyuncu, teknik direktörü Gareth Southgate’in de övgüsünü kazanmayı başarmıştı:

“Jude inanılmaz bir oyuncu. Yalnızca teknik kalitesiyle değil, mücadele gücüyle ve olgunluğuyla da çok heyecan uyandırıyor.”

“İngiltere için şüphesiz çok önemli bir oyuncu olacak. Onun karakterine baktığımda başarılı olamaması için en ufak bir neden göremiyorum.”

“Dortmund’da büyük Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterdiği performanslar bizi gerçekten mest etmişti.”

“Bu tarz kritik anlarda öne çıkabiliyor, bu da oyuncuları değerlendirme sürecinde çok önemlidir.”

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