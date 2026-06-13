Liverpool bedeli belirledi: Cody Gakpo'nun ayrılması durumunda kulübe bu kadar kazandırması gerekiyor

Cody Gakpo, Liverpool'a ayrılmak istediğini henüz bildirmedi. Bu bilgiyi gazeteci Ben Jacobs aktardı. Hollanda milli takım oyuncusu, transfer söylentileriyle sıkça anılıyor. Liverpool'un aklında bir rakam olsa da, kulüp onu aktif olarak satmak istemiyor.

Son haftalarda, Gakpo'nun Tottenham Hotspur dahil olmak üzere birçok üst düzey kulübün ciddi ilgisini çektiği ortaya çıktı.

Transfer muhabiri Mounir Boualin, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin ilgi gösterdiğini bildirdi. Kaynaklarına göre, forvetin kendisi de ayrılmak istiyor.

Jacobs bu tabloyu biraz daha netleştiriyor. İngiliz gazeteci Cumartesi günü, Gakpo'nun Liverpool'a henüz bir şey bildirmediğini ve İngiliz devinin onu bırakmaya pek istekli olmadığını açıkladı. Onu aktif olarak satmaya çalışmayacaklar.

Gakpo'nun sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor ve Transfermarkt tarafından değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor. Eğer ayrılmak isterse, Liverpool 70 milyon euro civarında teklifleri dinlemeye hazır.

Kulüp, referans noktası olarak FC Barcelona'nın bu yaz Newcastle United'dan transfer ettiği Anthony Gordon için ödediği 80 milyon euro tutarını kullanıyor.

50 kez milli olan oyuncu, 2022 yazında 42 milyon euroya PSV'den transfer edilmişti. O zamandan beri Liverpool formasıyla 180 maça çıktı ve 50 gol attı.