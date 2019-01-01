Liverpool - Bayern Münih: Muhtemel 11'ler, sakat-cezalı oyuncular, maç saati, yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Bayern Münih arasında oynanacak dev maç öncesi bilmeni gerekenler burada...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor.

Geçen sezonun finalisti Liverpool, bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını korumak ve kupaya uzanmak istiyor. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Anfield'da oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmemişti.

Bundesliga'da şampiyonluk yarışında bu sezon Borussia Dortmund'un gerisinde kalan Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçlarda 8 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış durumda.

Liverpool - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım arasında 19 Şubat Salı günü Anfield'da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takım Haberleri: Sakat - cezalı oyuncular

Uzun süreli sakatlığını atlatmaya çalışan ve Liverpool'un UEFA'ya bildirdiği son kadrosuna dahil edilen Alex Oxlade-Chamberlain, bu maçta da kadroda yer almayacak. Ev sahibi ekipte Joe Gomez'in sakatlığı devam ediyor. Virgil van Dijk ise cezası nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Ocak ayının başından bu yana sahalardan uzak kalan Dejan Lovren ise Pazartesi günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı. Hırvat stoperin durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi viral enfeksiyon geçiren Roberto Firmino'nun durumu ise belirsiz ancak Brezilyalı yıldızın maç saatine kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Bayern Münih'te ise Manuel Neuer sakatlığını atlattı ve zorlu deplasmanda görev verilmesi halinde sahada olacak.

Hafif sakatlığı bulunun Kingsley Coman'ın durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor. Konuk ekipte Thomas Müller cezası nedeniyle, Corentin Tolisso ve Arjen Robben ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho (Lovren), Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Firmino, Mane

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Kimmich, Thiago, Goretzka, Gnabry, Lewandowski, Coman (Ribery)