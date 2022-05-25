Liverpool başkanı Tom Werner, Mohamed Salah ve Sadio Mane için çıkan ayrılık dedikodularına karşılık olarak iki oyuncuyu da takımda tutmak istediklerini söyledi.

Jürgen Klopp döneminde kazanılan başarılarda aslan payına sahip olan Salah ve Mane, Merseyside ekibinde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdı.

2021/22 sezonunda toplam 54 gol atan ikili, FA Cup ve Lig Kupası zaferleriyle madalyaları toplamaya devam etti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de finale yürüdü, ancak tüm bu başarılar iki oyuncunun geleceğiyle ilgili tartışmaların önüne geçemedi.

Wender, Salah ve Mane için neler söyledi?

Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Salah kulüpten makul bir yeni kontrat teklifi beklediğini ima etmişti.

Yaz transfer dönemi öncesinde Mısırlı yıldızın adı Real Madrid'le anılırken, Mane için Bayern Münih devreye girdi.

Senegalli oyuncunun sözleşmesi de tıpkı Salah gibi önümüzdeki yaz sona erecek. Ancak; 2010'da Liverpool'u satın alan Fenway Sports Group'un yatırımcılarından biri olan Werner, kulübün yıldızlarıyla yola devam etmek istediğini açıkladı.

The Athletic'e konuşan kulüp başkanı, pazarlıkların sportif direktör Julian Ward tarafından yürütüldüğünü belirtti.

"Görüşmelerin gizli kalmasını tercih ediyorum, ama onları takımda tutma arzumuzu daha önce de dile getirdik. Buradan sonrasını Julian Ward'a bırakıyorum."

"Boehly, Chelsea için kusursuz bir takım sahibi olacak"

Todd Boehly liderliğindeki yatırım ortaklığının Chelsea'yi satın almasıyla Premier Lig'deki Amerikalı takım sahiplerine bir yenisi ekleniyor.

Ünlü beyzbol takımı LA Dodgers'ın ortaklarından olan Boehly ve başkanlığını yaptığı Clearlake Konsorsiyumu, Chelsea için 2.5 milyar sterlinlik bir teklif yapmıştı. Birleşik Krallık hükümeti ve Premier Lig yönetiminin satışı onaylamasıyla Roman Abramovich'in Stamford Bridge'teki 19 yıllık hükümranlığı sona erdi.

Werner vatandaşı Boehly'nin Chelsea'nin başında son derece başarılı olacağına inanıyor.

"Mesele ekonomiyi doğru yönetebilmek. Takıma kimin yatırım yaptığı önemli değil, kurallar dahilinde hareket ettikleri sürece herkese kapımız açık."

"John Henry de, ben de Todd'un Los Angeles Dodgers'ta yaptıklarını takdir ediyoruz.

"Geçen hafta onunla birkaç kez görüştüm. Benden fikir istedi. Chelsea'de iyi iş çıkaracağına inanıyorum. Şu anda stadyum meselesini çözmek için uğraşıyorlar. Bence kusursuz bir takım sahibi olacak."