Liverpool, Muhammed Salah'ın 2025-2026 sezonu sonunda takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek adına attığı ciddi bir adımla, Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmak için ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre Fransız milli oyuncu, özellikle Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşama ve Liverpool forması giyme konusunda güçlü ve kesin bir istek göstermesinin ardından, Anfield yönetiminin birinci ve tek hedefi olarak öne çıktı.

Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, oyuncusunun piyasa değerini yaklaşık 145 milyon sterlin olarak belirlemiş olsa da, Liverpool bu astronomik rakama boyun eğmeyi reddediyor.

Gazete, müzakerelere yakın kaynaklara dayanarak, Liverpool'un ilgisini resmiyete dökmek için 100 milyon sterlini aşmayan bir teklif planladığını aktardı. Kulüp bunu yaparken güçlü bir kozuna dayanıyor: oyuncunun, sözleşmesinde yalnızca iki yıl kalmasına rağmen sözleşmesini yenileme fikrini tamamen reddetmesi ve Merseyside'a gitme konusundaki ısrarı.

Liverpool'un bu büyük kumarı, değerini rakamlarla kanıtlamış bir oyuncuya yatırılıyor. Barcola, geçen sezon 49 maça çıktı; bu maçlarda 13 gol atıp 7 asist yaptı ve Khvicha Kvaratskhelia ile Désiré Doué'yle sol kanat mevkisi için verdiği çetin rekabete rağmen takımın Fransa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmasında belirleyici bir unsur oldu.

Ağustos 2023'te Paris'e katılan Lyon akademisi mezunu Barcola'nın, Parisli kulübün formasıyla 152 maça çıkıp 39 gol atıp 37 gol pası verdiğini hatırlatmak gerekir. Bu, asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen onu, Muhammed Salah'ın sağ kanatta bıraktığı boşluğu doldurmak için ideal bir halef kılıyor.