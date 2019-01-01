Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan tarafın son 8'e kalacağı karşılaşmada ligde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Anfield Road'da Arsenal'i konuk edecek.
30 Ekim Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Hakem Andre Marriner'in yöneteceği bu zorlu mücadele internet platformunda Nesine.com'dan ve beIN Connect'ten de canlı olarak izleyici ile buluşacak.
Muhtemel 11'ler
Liverpool: Adrian, Hoever, Gomez, Lovren, Milner, Keita, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Origi, Firmino, Brewster
Arsenal: Martinez, Bellerin, Holding, Chambers, Kolasinac, Torreira, Guendouzi; Pepe, Mesut Özil, Aubameyang, Martinelli