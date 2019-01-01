Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan tarafın son 8'e kalacağı karşılaşmada ligde şampiyonluk mücadelesi veren , Anfield Road'da 'i konuk edecek.

30 Ekim Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Hakem Andre Marriner'in yöneteceği bu zorlu mücadele internet platformunda Nesine.com'dan ve beIN Connect'ten de canlı olarak izleyici ile buluşacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Adrian, Hoever, Gomez, Lovren, Milner, Keita, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Origi, Firmino, Brewster

Arsenal: Martinez, Bellerin, Holding, Chambers, Kolasinac, Torreira, Guendouzi; Pepe, Mesut Özil, Aubameyang, Martinelli