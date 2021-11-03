Liverpool, Arsenal, Juventus ve Dortmund, Real Madrid'in yıldızının peşinde

Real Madrid'in altyapısından yetişen ve takıma dönem dönem yaptığı katkıyla dikkat çeken Marco Asensio'nun Premier Lig'e transfer olabileceği öne sürüldü.

Carlo Ancelotti tarafından bu sezon ligde üç maçta ilk 11'de şans bulan ve oynadığı toplam dokuz maçta üç gol kaydeden 25 yaşındaki yıldızın Liverpool ve Arsenal'in takibinde olduğu kaydedildi.

Hem yaşadığı sakatlıkların hem de Brezilyalı yıldız Vinicius Jr'ın yükselen formu nedeniyle Real Madrid'de şans bulmakta zorlanan yıldız oyuncu da takımdan ayrılma düşüncesine sıcak bakıyor.

El Nacional' de yer alan habere göre Liverpool ve Arsenal sezonun sona ermesiyle birlikte Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bundesliga ve Serie A seçenekleri de var

Öte yandan Real Madrid yönetimiyle oldukça yakın bir ilişkiye sahip olan Dortmund'un da Asensio'nun durumunu yakından izlediği kaydedildi.

Erling Haaland'ın bu yaz takımdan ayrılması halinde ekonomik anlamda eli bir hayli rahatlayacak olan Alman ekibi hücum hattını güçlendirmek için Asensio'yu alterantifleri arasında tutuyor.

Dortmund'un oynama garantili bir seçenek olmasına rağmen Juventus ihtimali de bulunan Asensio'nun kendisine gelecek teklifler sonrasında vereceği karar şimdiden merak konusu oldu.

Şu ana dek İspanya dışında futbol oynamayan Asensio daha önce Mallorca ve Espanyol formalarıyla da boy göstermişti.

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