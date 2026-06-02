Liverpool, Arne Slot'un yerine geçecek ismi kovulmasından 3 gün sonra kesin olarak belirledi

Fabrizio Romano'nun Salı günü bildirdiğine göre, Andoni Iraola Liverpool'un yeni teknik direktörü oldu. İtalyan transfer piyasası muhabiri, geçtiğimiz hafta sonu İspanyol teknik adamın Arne Slot'un yerine geçecek en güçlü aday olduğunu belirtmişti.

Cumartesi öğleden sonra Slot, Liverpool'dan aniden kovuldu. Bergentheim doğumlu teknik direktör, hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi ve The Reds'den sekiz milyon euro aldı.

Kısa sürede Iraola'nın Slot'un yerine geçecek en uygun aday olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon Bournemouth'ta büyük ses getirdi. Kulüp, Avrupa kupalarına bile katılma hakkı kazandı.

Iraola, geçtiğimiz haftalarda birçok kulüple görüşüyordu. İspanyol teknik adam, Crystal Palace, AC Milan ve Bayer Leverkusen ile görüştü.

Sonunda İspanyol teknik adam Liverpool'u tercih etti. Anfield Road'da 2029 ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Iraola, teknik direktörlük kariyerine AEK Larnaca'da başladı. CD Mirandés ve Rayo Vallecano'dan geçtikten sonra 2023'te Bournemouth'a geldi. Şimdi ise bu kulübü Liverpool ile değiştiriyor.