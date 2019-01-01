Liverpool, Anfield'ın kapasitesini artırıyor

Tarihi stadyumu Anfield'ı yenileyeceğini açıklayan Liverpool, planlara dair fotoğrafları yayınladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , yaptığı açıklamayla Anfield'ın kapasitesinin 54.000'den 61.000'e yükseltileceğini duyurdu.

Yeniden yapılanacak stadyum için kulübün kasasından 70 milyon euro çıkacak.

"Avrupa'nın en iyi futbol deneyimi" hedefiyle oluşturulan planın içinde konserlere, büyük etkinliklere, Amerikan Futbolu başta olmak üzere diğer spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak bulunuyor.

2014 yılında 4.000'lik kapasite artışıyla yürürlüğe konulan plan, kulüp sahipleri tarafından yetersiz görüldükten sonra yeniden yapılanmaya gitmişti.

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Stadın yeni halinin fotoğraflarını gördükten sonra açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp "Çok erken aşamalardayız. Bu yüzden ne diyeceğimi bilmiyorum ama fotoğraflara baktıktan sonra stadın iyi göründüğünü söyleyebilirim. Beni mutlu eden durum; kulübün her zaman gelişmeye yönelik adımlar atması. Böyle ikonik bir yeri daha fazla insan için ulaşılabilir hale getirmek harika bir fikir" ifadelerini kullandı.