Liverpool, Alisson Becker sonrası için Bart Verbruggen ve Aston Villa'nın oyuncusu Zion Suzuki'yi hedefliyor

Liverpool, Anfield yönetimi uzun süredir birinci kalecisi olan Alisson Becker’in ileride gerçekleşmesi beklenen ayrılığına hazırlanırken Brighton & Hove Albion kalecisi Bart Verbruggen’i öncelikli transfer hedefi olarak belirledi. Merseyside kulübü, 24 yaşındaki Hollanda millî takım oyuncusunun yanı sıra olası bir halef olarak Aston Villa kalecisi Zion Suzuki’yi de takip ediyor.

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Liverpool, uzun vadeli kaleci seçeneklerini değerlendiriyor

TEAMtalk'un haberine göre Liverpool, Alisson'ın Anfield'daki mevcut sözleşmesinin 2027'de sona erecek olması nedeniyle kalede uzun vadeli alternatifleri aktif olarak izliyor. Japonya Millî Takımı oyuncusu Suzuki'nin de geçen hafta adaylardan biri olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak geçen yaz Villa Park'a gelen kaleciyi transfer etmek, sözleşmesi 2031'e kadar sürdüğü için zor olacak. Bu nedenle transferden sorumlu yöneticiler, Verbruggen'i Merseyside'da uzun süreli istikrar ve üst düzey kalite sağlayabilecek ideal bir seçenek olarak görüyor.

Hollandalı kaleci geleceğine ilişkin iddiaları değerlendirdi

Amex Stadium'daki sözleşmesi 2028'e kadar süren Verbruggen, bu sezon teknik direktör Fabian Hurzeler yönetiminde takımın kilit isimlerinden biri oldu. Premier League'de Brighton'ın puan tablosunda ikinci sıraya yükselmesine yardımcı olurken en fazla gol yemeden tamamlanan maç sayısında zirveyi paylaştı.

Avrupa'nın en büyük beş ligindeki kulüplerle transfer bağlantıları giderek artsa da Hollandalı kaleci, kısa süre önce güney kıyısında mutlu olduğunu vurguladı ve gelecekteki bir transfer ihtimalini dışlamadı: "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Tek bildiğim, şu anda Brighton'da çok mutlu olduğum."

Avrupa devleri Liverpool'a rakip olabilir

Habere göre Liverpool, Verbruggen için resmî girişimde bulunursa Brighton'ın yıldızını Thibaut Courtois'nın olası halefi olarak değerlendiren Real Madrid'le ciddi bir rekabet yaşayacak. Konuya yakın kaynaklar, somut bir teklif gelmesi hâlinde Verbruggen'in Santiago Bernabeu'ya transfer olma fırsatını geri çevirmekte zorlanacağını belirtiyor. Kaleci bunu kariyerinde bir kez karşısına çıkabilecek bir fırsat olarak görüyor.

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Ayrıca Premier League'den Chelsea ve Manchester United, 24 yaşındaki kaleciyi uzun süredir takip ediyor. Daha önce oyuncu hakkında bilgi alan Alman devi Bayern Münih de gelişimini izlemeyi sürdürüyor.

Transfer için gerçekçi takvim yaz dönemi

Verbruggen'in sözleşmesinin bitmesine iki yıl olması ve Brighton'ın sezona müthiş bir başlangıç yaparak puan tablosunda ikinci sıraya yerleşmesi, güney kıyısı ekibine güçlü bir pazarlık konumu sağlıyor. Kulüp, ocak ayında sezon ortasında yapılacak tüm girişimleri geri çevirecek. Bu nedenle olası bir transferin, kulüp yönetiminin hâlâ yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği 2027 yazına kadar beklemesi öngörülüyor. Kaleci, o zamana kadar Brighton'ın Premier League zirvesine yakın kalma yönündeki sürpriz mücadelesini sürdürmesine odaklanacak.